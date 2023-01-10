MasterChef BÜYÜK ÖDÜL ne? MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu ne kazanacak? Para mı, araba mı?

MasterChef Türkiye'nin finali için nefesler tutuldu. Bu akşam canlı yayında MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu açıklanacak. 6 aydır verilen mücadelenin sonunda bir kişi hem MasterChef Türkiye kupasının hem de büyük ödülün sahibi olacak. Tüm izleyiciler ise birincinin ne kazanacağını şimdiden merak etmeye başladılar. MasterChef BÜYÜK ÖDÜL nedir? MasterChef Türkiye 2022 birincisi ne kazanacak? Büyük ödül para mı, araba mı? İşte tüm ayrıntılar...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef'te bu akşam Kıvanç ve Metin arasında kıran kırana bir mücadele verilecek. Yapılacak olan son yemeklerin ardından canlı yayında 2022 MasterChef Türkiye birincisi açıklanacak.

MasterChef Türkiye birincisine verilecek olan büyük ödül hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçen sene birinci olan isme lüks bir araba verilmişti, bu sene de araba verilmesi bekleniyor.

MasterChef şampiyonluk ödülü hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Metin ve Kıvanç şampiyonluk için mücadele edecek. 2022 MasterChef Türkiye birincisi canlı yayında açıklanacak.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef 2022’nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti.

Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. MasterChef Metin daha önce Dilan ve Erkan’ın şefi olmuş.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 31 yaşında ve 7 yıldır aşçılık yapıyor.

İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı.

Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.



