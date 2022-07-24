MasterChef Churros nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Meksika'nın en lezzetli tatlısı Churros!

Meksika'nın en lezzetli tatlısı Churros, MasterChef Türkiye'nin ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın istediği yemeğe ilişkin arama motorlarında sorgulama yapma yapıyor. Peki MasterChef Churros nasıl yapılır? Churros tatlısının malzemeleri nelerdir?

CHURROS NASIL YAPILIR?

Churros yapımı için malzemeler:

1 bardak un

Yarım bardak su

2 küçük boy yumurta

2 kaşık tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

1,5 bardak ayçiçeği yağı

Yarım bardak toz şeker

90 gram bitter çikolata

CHURROS TARİFİ

İspanya'nın yöresel tatlarından biri olan churros tatlısı, tulumba tatlısına benzerliğiyle biliniyor.

Churros tatlısı için tereyağını oda sıcaklığında eritin, ardından üzerine tuz ekleyin.

İçine su koyup bir tencerede tereyağı iyice eriyene kadar kısık ateşte karıştırın.

Su kaynadıktan sonra elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştırarak ilave edin. Hamur haline geldiğinde ocaktan alın ve karıştırıp soğutun. Daha sonra içine yumurtaları kırın ve karıştırıp hamura iyice yedirin.

Bir tavaya ayçiçeği yağını koyun ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine koyun ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın. İyice kızardıktan sonra yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün.

Çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızarttığınız tatlıları şekere buladıktan sonra bu çikolataya bandırın ve servis edin.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

