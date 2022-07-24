YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef Churros nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Meksika'nın en lezzetli tatlısı Churros!

MasterChef Churros nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Meksika'nın en lezzetli tatlısı Churros!

24.07.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın en lezzetli tatlısı Churros, MasterChef Türkiye'nin 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde yapıldı. MasterChef Türkiye'nin 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü ekrana gelen bölümünün ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki MasterChef Churros nasıl yapılır? Churros tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte Meksika'nın en lezzetli tatlısının yapılışı...

MasterChef Churros nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Meksika'nın en lezzetli tatlısı Churros!

Meksika'nın en lezzetli tatlısı Churros, MasterChef Türkiye'nin ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın istediği yemeğe ilişkin arama motorlarında sorgulama yapma yapıyor. Peki MasterChef Churros nasıl yapılır? Churros tatlısının malzemeleri nelerdir?

CHURROS NASIL YAPILIR?

Churros yapımı için malzemeler:

1 bardak un
Yarım bardak su
2 küçük boy yumurta
2 kaşık tereyağı
Yarım çay kaşığı tuz
1,5 bardak ayçiçeği yağı
Yarım bardak toz şeker
90 gram bitter çikolata

CHURROS TARİFİ

İspanya'nın yöresel tatlarından biri olan churros tatlısı, tulumba tatlısına benzerliğiyle biliniyor.

Churros tatlısı için tereyağını oda sıcaklığında eritin, ardından üzerine tuz ekleyin.

İçine su koyup bir tencerede tereyağı iyice eriyene kadar kısık ateşte karıştırın.

Su kaynadıktan sonra elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştırarak ilave edin. Hamur haline geldiğinde ocaktan alın ve karıştırıp soğutun. Daha sonra içine yumurtaları kırın ve karıştırıp hamura iyice yedirin.

Bir tavaya ayçiçeği yağını koyun ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine koyun ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın. İyice kızardıktan sonra yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün.

Çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızarttığınız tatlıları şekere buladıktan sonra bu çikolataya bandırın ve servis edin.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef İçli Köfte tarifi nasıl yapılır?MasterChef İçli Köfte tarifi nasıl yapılır?
En sağlıklısı evde yapmak! Nefis ev dondurması tarifiEn sağlıklısı evde yapmak! Nefis ev dondurması tarifi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye churros tatlısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahneler tepki çekti! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Ateşli sahneler tepki çekti! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay oldu

Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay oldu

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Süper minisiyle ayna karşısında poz verdi

Süper minisiyle ayna karşısında poz verdi

MasterChef İrmik Helvası tarifi nasıl yapılır?

MasterChef İrmik Helvası tarifi nasıl yapılır?

MasterChef İçli Köfte tarifi nasıl yapılır?

MasterChef İçli Köfte tarifi nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.