MasterChef çıtır simit tarifi: Evde kolay simit nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Simit tarifi merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef'te simit tarifi yapılıyor. Evde de dışarıda satılanlar kadar lezzetli simitler yapmak mümkün. Peki, çıtır simit nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım simit yapılışı...

Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Simit tarifi nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan simit günün her saati tercih ediliyor. Evde lezzetli ve çıtır simit tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Bir su bardağı sıvı yağ
  • Bir su bardağı ılık süt
  • Bir su bardağı ılık su
  • Bir küp yaş maya
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • Alabildiğince un
  • Pekmezli simit sosu için:
  • Bir kahve fincanı üzüm pekmezi
  • Bir kahve fincanı su

TARİF

  • Ev simit tarifi için ilk olarak derin bir kabın içinde sıvı malzemeleri karıştırın. Ardından karışımın içine katı malzemeleri ekleyin.
  • Malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru hazır hale getirdikten sonra üzerini streçleyin ve 45 dakika dinlendirin.
  • Hamur mayalandıktan sonra elma büyüklüğünde parçalar koparın ve beze haline getirin. Tüm hamur için aynı işlemi uygulayın.
  • Bir bezeyi iki eşit parçaya ayırın.
  • Parçaları hafif uzatın ve birbirine dolayıp simit şeklini verin.
  • Pekmezi ve suyu kabın içinde karıştırın.
  • Ardından simidi bol susama bulayın.
  • Simitleri hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri tamamen kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

