MasterChef Creme Brulee tarifi! Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fransa'nın en lezzetli tatlısı Creme Brulee, MasterChef Türkiye'nin 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde yapıldı. MasterChef Türkiye'nin 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünün ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır? Creme Brulee tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte Fransa'nın en lezzetli tatlısının yapılışı...

MASTERCHEF CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

Creme Brulee için malzemeler:

-Yarım kg süt

-200 gr kutu krema

-5 adet yumurta

-1 paket vanilya

Üzeri İçin;

1 yemek kaşığı toz şeker (esmer şeker daha iyi bir seçenek)

CREME BRULEE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir kapta sütü, şekeri, kremayı iyice çırpın ardından tencereye alın.

Kenarları kabarcıklar çıkardığında, ocağın altını kapatın. Kremanın kesilmemesine dikkat edin.

Mikser kabına yumurtaları kırarak mikserle 2 dk. çırpın ve bu ılık sütten bir kepçe alın. Tekrar karıştırın.

Bu yumurtaları, tencereye çırparak ekleyin. Vanilyayı ekleyip, karıştırın. Sonra güveç kaplarını tepsiye yerleştirin. Tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökün.

Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe dolduralım. Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk. pişirin.

Daha sonra çıkardığınız Krem Brülelerin üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpelim.

Yine 200 derecede, 10 dk. daha pişirelim. Kaseler soğuduktan sonra, servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

