MasterChef Kahramanmaraş'ta! Kaptan rest çekti, Somer Şef dayanamadı: "Yine mi küstün?"

MasterChef'te heyecanın dozu giderek artıyor. Yarışmanın bu haftaki dış çekimleri deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta çekildi. Ödül oyunu sırasında kırmızı takım yarışmacıları sürekli tartıştı. Bu durum hem Tanya'nın hem de Somer Şef'in dikkatini çekti.

MASTERCHEF'TE İPLER GERİLDİ

Sergen "Ben bugün bir şey yapmıyorum ağabey!" diyerek rest çekerken Dilara'nın "Kaç şuradan bir bakayım!" sözleri Barış'ı çıldırttı. Genç yarışmacı, "Bak Dilara kaç şuradan diye bir laf yok" dedi.

SERGEN, TAKIM ARKADAŞLARINA REST ÇEKTİ

Sergen "Şefim bu takım beni kullanamıyor" ifadesini kullandı. Barış ile Dilara'nın tekrar anlaşmazlık yaşaması üzerine "Kırmızı takımdan çatırdama sesleri geliyor" diyen Tanya'ya yanıt Barış'tan geldi.

Genç yarışmacı ona, "Bütün hafta sizden gelen çatırdama mı?" dedi.

O SÖZLERE DAYANAMADI: "SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Somer Şef, Sergen'in çömelip yerde oturduğunu görünce kendini tutamadı. Ünlü şef "Ne oldu Sergen yine mi küstün?" diyerek ona takıldı. Kaptanın kenara çekilip ekibin yarışması ise herkesi şaşırttı. Dilara'nın "Ne yaparsa yapsın, karışmıyorum. Uğraşamam yani" sözlerine içerleyen Sergen "Sana hakkımı helal etmiyorum" dedi.





