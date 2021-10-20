MasterChef Dilara Başaran kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

Dilara Başaran, 3 Ağustos 2021 Salı günü MasterChef'in ana kadrosunda yer aldı. Ekranların en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef programının jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Dilara Başaran mesleğe adım attığında henüz 15 yaşındaydı. 1997 doğumlu Başaran 24 yaşındadır. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü tamamladı. Başaran, Türkiye'nin birçok bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını söyledi. İyi derecede İngilizce bilen Başaran, başlangıç seviyesinde Arapça konuşabiliyor. Dilara Başaran Instagram'da "dilarabasarann" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

