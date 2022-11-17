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MasterChef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli?

17.11.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilara Başaran, MasterChef'in konuşmalarıyla dikkat çeken yarışmacılarındandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 130. bölümüne konuk olarak tekrardan gelen Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmada kaçıncı olmuştu? Soruları izleyicilerde merak uyandırdı. İşte MasterChef Dilara Başaran hakkında tüm merak edilenler...

MasterChef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli?

Dilara Başaran, MasterChef Türkiye yarışmasında 2021 yılının başarılı yarışmacıları arasında bulunuyordu. Eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken, konuşmalarıyla büyük ilgi toplayan Dilara Başaran, MasterChef'in 130. bölümüne konuk oldu. MasterChef Dilara Başaran kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yarışmada kaçıncı olmuştu? Sorularının izleyiciler tarafından merak edildi.

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, Masterchef 2021 yarışmacısıdır. 1997 doğumlu olan Dilara Başaran, 25 yaşındadır. İstanbul'da yaşamaktadır. Aslen Tekirdağlıdır.

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DİLARA BAŞARAN YARIŞMADA KAÇINCI OLDU?

2021 yılında yarışan Dilara Başaran yarışmayı 5.ci olarak tamamlamıştır.


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