MasterChef Dilara kimdir? Dilara Başaran kaç yaşında, nereli?

Dilara Başaran, MasterChef Türkiye yarışmasında 2021 yılının başarılı yarışmacıları arasında bulunuyordu. Eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken, konuşmalarıyla büyük ilgi toplayan Dilara Başaran, MasterChef'in 130. bölümüne konuk oldu. MasterChef Dilara Başaran kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yarışmada kaçıncı olmuştu? Sorularının izleyiciler tarafından merak edildi.
Dilara Başaran, Masterchef 2021 yarışmacısıdır. 1997 doğumlu olan Dilara Başaran, 25 yaşındadır. İstanbul'da yaşamaktadır. Aslen Tekirdağlıdır.
2021 yılında yarışan Dilara Başaran yarışmayı 5.ci olarak tamamlamıştır.