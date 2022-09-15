TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye düelloları ve yarışmacıların tatlı çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Kahvaltılık tarifler ile 11 çeşit tarif yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan kakule ürünü ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Yağız dokunulmaz seçildi.

MASTERCHEF 14 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, ilk eleme adayı olarak Fatma Nur'u seçti. İkinci eleme adayı ise Barış oldu.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Vural, Atike, Fatma Nur, Barış

MASTERCHEF 14 EYLÜL 2022 MENÜ

İkinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kahvaltılık tarifleri istedi, bunlar;

BEYRAN

MENEMEN

CİĞER KEBAP

KAYGANA

SARIYER BÖREĞİ

PİŞİ

SÜT REÇELİ

AYVAR

PEYNİRLİ POĞAÇA

SİMİT

KATMER

İkinci bireysel dokunulmazlık oyununda ise kakule ile yaratıcı tabak yapıldı.

