MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

15.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. İlk turda kahvaltılık konseptinde yemek yapan yarışmacılar ile dokunulmazlığı alan takım belli oldu. İkinci turda ise adaylar kakule ile yaratıcı tabak yaparak bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdiler. 14 eylül 2022 MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? 14 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan ve haftanın yeni eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye düelloları ve yarışmacıların tatlı çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Kahvaltılık tarifler ile 11 çeşit tarif yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.

306711556_852482666161022_1541629747816700924_n

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 14 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan kakule ürünü ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Yağız dokunulmaz seçildi.

306689184_421125533248371_4982768186739937456_n

MASTERCHEF 14 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, ilk eleme adayı olarak Fatma Nur'u seçti. İkinci eleme adayı ise Barış oldu.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Vural, Atike, Fatma Nur, Barış

mc 15 eyl

MASTERCHEF 14 EYLÜL 2022 MENÜ

İkinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kahvaltılık tarifleri istedi, bunlar;

  • BEYRAN
  • MENEMEN
  • CİĞER KEBAP
  • KAYGANA
  • SARIYER BÖREĞİ
  • PİŞİ
  • SÜT REÇELİ
  • AYVAR
  • PEYNİRLİ POĞAÇA
  • SİMİT
  • KATMER

İkinci bireysel dokunulmazlık oyununda ise kakule ile yaratıcı tabak yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miss Turkey adayları belli oldu! 2 ünlü isim de varMiss Turkey adayları belli oldu! 2 ünlü isim de var
Gülşen'den dikkat çeken karar! 50 konserini iptal ettiGülşen'den dikkat çeken karar! 50 konserini iptal etti
Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef masterchef kim kazandı ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Eskişehir'de tarihi keşif! Karacahisar Kalesi'nde bulundu, ilk kez oldu

Eskişehir'de tarihi keşif! Karacahisar Kalesi'nde bulundu, ilk kez oldu

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Vahşetin böylesi! Üç çocuğunu okyanusa götürüp boğarak öldürdü

Vahşetin böylesi! Üç çocuğunu okyanusa götürüp boğarak öldürdü

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.