MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 18 Kasım Cuma MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte haftanın eleme adayları!

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli olacak. MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Peki, 18 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 18 Kasım 2022 MasterChef'te eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 18 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, Konya yöresi lezzetleri yapmalarını istedi.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 18 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan lahana ve cennet hurması ile yaratıcı tabak yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı Gamze seçildi.

MASTERCHEF 18 KASIM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, ilk eleme adayını seçecek. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla belirlenecek.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1 - Tolga

2 - Fatma Nur

3- Yağız

4- Barış

5-

6-

