TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye düelloları ve yarışmacıların tatlı çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?
Masterchef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. İlginç isimli yemek tarifleri ile 7 çeşit tarif yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar.
Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.
Masterchef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.
Şefler yarışmacılardan biga, kırağaç ve davut bey kavunu ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Büşra dokunulmaz seçildi.
Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, ilk eleme adayı olarak Melih'i seçti. İkinci eleme adayı ise Yağız seçildi.
Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;
Vural, Burak, Melih, Yağız
İkinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan farklı isimdeki tarifleri istedi, bunlar;
İkinci bireysel dokunulmazlık oyununda ise kavun ile yaratıcı tabak yapıldı. İstenen kavun çeşitleri şu şekilde;
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