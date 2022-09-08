MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

08.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. İlk turda farklı isim konseptinde yemek yapan yarışmacılar ile dokunulmazlığı alan takım belli oldu. İkinci turda ise adaylar kavun ile yaratıcı tabak yaparak bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdiler. 7 eylül 2022 MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? 7 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan ve haftanın ikinci eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye düelloları ve yarışmacıların tatlı çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. İlginç isimli yemek tarifleri ile 7 çeşit tarif yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.

305575236_1135620803829319_7831811435756775916_n

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan biga, kırağaç ve davut bey kavunu ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Büşra dokunulmaz seçildi.

305360547_8004454652962526_2958375457705154443_n

MASTERCHEF 7 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, ilk eleme adayı olarak Melih'i seçti. İkinci eleme adayı ise Yağız seçildi.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Vural, Burak, Melih, Yağız

305617752_1020568468622163_4260651671501807774_n

MASTERCHEF 7 EYLÜL 2022 MENÜ

İkinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan farklı isimdeki tarifleri istedi, bunlar;

  • Pum pum çorbası
  • Deli kız dolması
  • Tosunum böreği
  • Kedi batmaz
  • Pırtımpırt
  • Şap şap köfte
  • Koca karı gerdanı

İkinci bireysel dokunulmazlık oyununda ise kavun ile yaratıcı tabak yapıldı. İstenen kavun çeşitleri şu şekilde;

  • Biga kavunu
  • Kırağaç kavunu
  • Davut bey kavunu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son haliİstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali
Kanserle mücadele ediyordu! Böyle duyurduKanserle mücadele ediyordu! Böyle duyurdu
Ünlü türkücünün film setinde yangın çıktı! Neredeyse bir köy kül olduÜnlü türkücünün film setinde yangın çıktı! Neredeyse bir köy kül oldu
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef masterchef kim elendi masterchef kim kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, İstanbul'a geldi

Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, İstanbul'a geldi

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.