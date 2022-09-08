TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye düelloları ve yarışmacıların tatlı çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. İlginç isimli yemek tarifleri ile 7 çeşit tarif yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan biga, kırağaç ve davut bey kavunu ile tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Büşra dokunulmaz seçildi.

MASTERCHEF 7 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, ilk eleme adayı olarak Melih'i seçti. İkinci eleme adayı ise Yağız seçildi.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Vural, Burak, Melih, Yağız

MASTERCHEF 7 EYLÜL 2022 MENÜ

İkinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan farklı isimdeki tarifleri istedi, bunlar;

Pum pum çorbası

Deli kız dolması

Tosunum böreği

Kedi batmaz

Pırtımpırt

Şap şap köfte

Koca karı gerdanı

İkinci bireysel dokunulmazlık oyununda ise kavun ile yaratıcı tabak yapıldı. İstenen kavun çeşitleri şu şekilde;

Biga kavunu

Kırağaç kavunu

Davut bey kavunu



