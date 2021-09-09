MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Sokak yemekleri konsepti ile oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ie haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununun konsepti olan sokak yemekleri menüsü oldu. Menüde ise balık ekmek, ıslak hamburger, goralı, kumpir, nohut dürüm, bici bici, halka tatlısı yer aldı. Bu yemekleri yapması için takımlara yetmiş dakika süre verildi.

Süre sonunda şefler, yapılan yemekleri tek tek tadımını yaptı. Oybirliği ile verilen karar sonucunda hangi yemekte hangi takımın kazandığı açıklandı. Açıklanan altı yemekte mavi takım ve kırmızı takım 3-3 berabere kaldı. Kazanan takımı belirleyecek yemek ise bici bici tatlısı oldu. Bu tatlıda daha başarılı olan mavi takım, MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yapılması istenen yemek, Danilo Zanna'nın imza tabağı a tutto salmone oldu. 45 dakika süre sonunda sadece iki yarışmacı tam olarak tabağı yaptı ve diğer yarışmacıların tabakları eksik malzemeleri nedeniyle değerlendirilmedi. Tam olarak yapan Hamza ile ibrahim idi. Bu iki yarışmacı arasından daha başarılı olan Hamza, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef yeni bölümde ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belirledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'yi gösterdi.

Sonrasında toplanan konseyde oylama sırasında yarışmacılar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Altı yarışmacı arasında yapılan oylama sonucunda Dilara 4, Safanur 5 kez isimleri yazıldı. Son olarak Hamza'nın vereceği oylar ile haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Safanur oldu.



