MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

14.10.2020 00:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Uğur'un kaptan olduğu mavi takım ile Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda bir kez daha yarıştı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 13 Ekim MasterChef eleme adayları ile ilgili tüm detaylar...

MasterChef 2020 son bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybedeb takımdan 2 yarışmacı haftanın ilk eleme adayları oldu.

MASTERCHEF 2020'DE HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu öncesi mavi takım kaptanı Uğur, düelloda kazandığı avantajı kullandı. Buna göre, Uğur pide çeşitlerinden kendi takımından kime vereceğine karar verdi. Sonrasında karşısına kırmızı takımdan kimle düello yapacağını açıkladı.
Şefler, yarışmacılara pide çeşitlerini yapmaları için 50 dakika süre verdi. Şefler, süre sonunda pidelerin tadımını yaptı ve sonrasında hangi pidenin daha iyi olduğunu, düelloyu hangi yarışmacının kazandığını açıkladı. Yapılan yedi düellodan beşini alan mavi takım dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Bu oyunda yarışmacılardan istenile yemek Danilo Şef'in özel tarifi ile hazırlanmış ratatouille oldu. Danilo Zanna yemeğin tarifini ve püf noktalarını anlattıktan sonra yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler tadım yaptıktan sonra en iyi üç yarışmacıyı açıkladı. Bu isimler Sefa, Eray ve Ayyüce oldu. Daha sonrasında ise şefler gecenin kazanan tabağını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile açıklanan karara göre Ayyüce, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayyüce oldu. Kırmızı takımda yarışan Ayyüce, eleme potasına göndermeyi seçtiği isim Didem oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Didem oldu.

Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında oylamaya gitti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce ve eleme adayı Didem dışındaki beş yarışmacı için oylar kullanıldı. Oylama sonucunda ismi en çok yazılan yarışmacı Özgül oldu. Özgül böylece bu haftanın 2. eleme adayı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte “Uzaktan eğitime yakın destek” projesini başlattıEsra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte “Uzaktan eğitime yakın destek” projesini başlattı
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

TV yayın akışı 14 Ekim 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bugün kanallarda ne var?

Şarkıcı Ceylan son haliyle şaşırttı!

Şarkıcı Ceylan son haliyle şaşırttı!

Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte “Uzaktan eğitime yakın destek” projesini başlattı

Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte “Uzaktan eğitime yakın destek” projesini başlattı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir annenin hasreti son buldu!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir annenin hasreti son buldu!

Bafra pidesi nasıl yapılır? MasterChef Bafra pidesi tarifi nedir? Bafra pidesi malzemeleri neler?

MasterChef'te çok konuşulacak yemekler!

Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? MasterChef Trabzon yağlı pide tarifi nedir? Trabzon yağlı pide malzemeleri neler?

MasterChef'te izleyenleri acıktıran yemek!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.