MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2020 son bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybedeb takımdan 2 yarışmacı haftanın ilk eleme adayları oldu.

MASTERCHEF 2020'DE HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu öncesi mavi takım kaptanı Uğur, düelloda kazandığı avantajı kullandı. Buna göre, Uğur pide çeşitlerinden kendi takımından kime vereceğine karar verdi. Sonrasında karşısına kırmızı takımdan kimle düello yapacağını açıkladı.

Şefler, yarışmacılara pide çeşitlerini yapmaları için 50 dakika süre verdi. Şefler, süre sonunda pidelerin tadımını yaptı ve sonrasında hangi pidenin daha iyi olduğunu, düelloyu hangi yarışmacının kazandığını açıkladı. Yapılan yedi düellodan beşini alan mavi takım dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Bu oyunda yarışmacılardan istenile yemek Danilo Şef'in özel tarifi ile hazırlanmış ratatouille oldu. Danilo Zanna yemeğin tarifini ve püf noktalarını anlattıktan sonra yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler tadım yaptıktan sonra en iyi üç yarışmacıyı açıkladı. Bu isimler Sefa, Eray ve Ayyüce oldu. Daha sonrasında ise şefler gecenin kazanan tabağını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile açıklanan karara göre Ayyüce, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.