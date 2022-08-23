MasterChef'e damga vuran isimlerden Hamza Mercimek, böbreklerini kaybettiğini açıkladı

MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek, eski sezon yarışmacılarının yer aldığı bölüme katılmayarak kafaları karıştırdı. Hamza Mercimek'in neden bölüme katılmadığı ortaya çıktı.
Ekranlarda görünmemesiyle dikkatleri çeken Hamza yeni bölüme görüntülü bağlanarak böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını açıkladı. Böbreklerini kaybetmesi sebebiyle günde 4 saat diyalize giren Hamza, bu yüzden katılamadığını belirtti.
Hamza, ''Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak. '' dedi.
Instagram hesabından diyaliz makinasına bağlı olduğu anda çektiği bir fotoğrafını paylaşan Hamza, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu yazdı.
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu da Hamza ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Acil şifalar benim güçlü ve güzel kardeşim. Yanındayız" mesajını yazdı.
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