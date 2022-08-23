MasterChef'e damga vuran isimlerden Hamza Mercimek, böbreklerini kaybettiğini açıkladı

MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek, eski sezon yarışmacılarının yer aldığı bölüme katılmayarak kafaları karıştırdı. Hamza Mercimek'in neden bölüme katılmadığı ortaya çıktı.

DİYALİZE GİRİYOR

Ekranlarda görünmemesiyle dikkatleri çeken Hamza yeni bölüme görüntülü bağlanarak böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını açıkladı. Böbreklerini kaybetmesi sebebiyle günde 4 saat diyalize giren Hamza, bu yüzden katılamadığını belirtti.

"ANNEM BANA CAN VERECEK"

Hamza, ''Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak. '' dedi.

TEDAVİ ANINDA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Instagram hesabından diyaliz makinasına bağlı olduğu anda çektiği bir fotoğrafını paylaşan Hamza, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu yazdı.

"BENİM GÜÇLÜ VE GÜZEL KARDEŞİM"

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu da Hamza ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Acil şifalar benim güçlü ve güzel kardeşim. Yanındayız" mesajını yazdı.





