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  4. MasterChef'e damga vuran isimlerden Hamza Mercimek, böbreklerini kaybettiğini açıkladı

MasterChef'e damga vuran isimlerden Hamza Mercimek, böbreklerini kaybettiğini açıkladı

23.08.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, eski sezon yarışmacıları programa katılarak sürpriz yaptı. MasterChef'te geçen yıl yarışan Hamza Mercimek'in ise yarışmada yer almaması merak uyandırdı. Programa görüntülü olarak bağlanan Hamza, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Hamza Mercimek, böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını açıkladı. Günde 4 saat diyalize giren Hamza, bu yüzden katılamadığını belirtti. Şef Somer Sivrioğlu da yaptığı paylaşımla Hamza'ya destek verdi.

MasterChef'e damga vuran isimlerden Hamza Mercimek, böbreklerini kaybettiğini açıkladı

MasterChef 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek, eski sezon yarışmacılarının yer aldığı bölüme katılmayarak kafaları karıştırdı. Hamza Mercimek'in neden bölüme katılmadığı ortaya çıktı.

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DİYALİZE GİRİYOR

Ekranlarda görünmemesiyle dikkatleri çeken Hamza yeni bölüme görüntülü bağlanarak böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını açıkladı. Böbreklerini kaybetmesi sebebiyle günde 4 saat diyalize giren Hamza, bu yüzden katılamadığını belirtti.

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"ANNEM BANA CAN VERECEK"

Hamza, ''Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak. '' dedi.

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TEDAVİ ANINDA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Instagram hesabından diyaliz makinasına bağlı olduğu anda çektiği bir fotoğrafını paylaşan Hamza, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu yazdı.

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"BENİM GÜÇLÜ VE GÜZEL KARDEŞİM"

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu da Hamza ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Acil şifalar benim güçlü ve güzel kardeşim. Yanındayız" mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Hamza Mercimek
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