MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'e damga vuran olay! Mehmet Şef o hatayı affetmedi! "Hayır ya, lanet olsun"

MasterChef'e damga vuran olay! Mehmet Şef o hatayı affetmedi! "Hayır ya, lanet olsun"

27.09.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de heyecanın dozu gitgide yükseliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'e Atike'nin gözyaşları damga vurdu. Oyun sırasında hata yapan yarışmacının yemeği değerlendirmeye alınmadı. Atike; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından alınan bu karar sonrası hüngür hüngür ağladı. Öte yandan TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni takımlar da belli oldu.

MasterChef'e damga vuran olay! Mehmet Şef o hatayı affetmedi! "Hayır ya, lanet olsun"

MasterChef yarışmacıları hem zamanla yarışırken hem de en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Bu durum daha önce de olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de üzücü anların yaşanmasına neden oldu. MasterChef yarışmacısı Atike oyun sırasında hata yaptı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu hatayı affetmedi.

MASTERCHEF2

MASTERCHEF ATİKE'DEN BÜYÜK HATA: "HAYIR YA! LANET OLSUN"

Atike oyun sonrası tezgahı toparlama sürecinde yaptığı hatayı fark etti. Kendi kendine "Hayır ya! Lanet olsun" diye sızlanan yarışmacının gerginliği yüzünden okundu. Barış arkadaşını "Sıkma canını, hadi gel" diyerek teselli etti.

MASTERCHEF3

ARKADAŞLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI AMA...

Atike'nin bu hali diğer yarışmacıları merak içinde bırakırken Şule "Atike tamam, bir şey yok. Bu sadece kaptanlık oyunu" diyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

MASTERCHEF4

MASTERCHEF'TE GERGİN ANLAR!

Atike arkadaşlarının ne olduğunu sorması üzerine "Kasnağı unuttum yine içinde" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

MASTERCHEF5

Atike şu sözlerle hayıflandı:

"On dakikada yetiştiriyorsun onu nasıl unutuyorsun ya? Gerçekten üzüldüm. Gerçekten on dakikada yetiştirdim ikincisini de"

Diğer yarışmacıların tabakları değerlendirilirken Atiye'nin tabağı yaptığı hata nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Mehmet Yalçınkaya Atike'ye bu hatayı bilerek mi yaptığını sordu. Atike ise Mehmet Şef'i "Bilerek yapsam suratım böyle olur mu, utanır mıyım şef?" diyerek yanıtladı.

MASTERCHEF6

Mehmet Şef şu açıklamayı yaptı:

"Bence bilerek yapıyorsun. Çünkü ikinci kez oldu bu. Ben bunu hiç anlamıyorum. Seni değerlendirmeye alma şansımız yok. Tabağını geri alabilirsin. MasterChef'i istemeye başlasan iyi olur"

MASTERCHEF7

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Gecenin sonunda mavi takım kaptanı Çağatay oldu. Çağatay, kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti.

Çağatay'ın kaptan olduğu mavi takımda yarışmacıları Büşra, Tayfun, Kaan, Görkem Atike, Tolga, Şule ve Fatma Nur'dan oluşurken, Ayaz'ın kaptan olduğu kırmızı takımda Gamze, Metin, Burak Kaya, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdiİtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi
Türkiye'yi terk etmişti! Kira zammı hikâyesiyle dikkat çektiTürkiye'yi terk etmişti! Kira zammı hikâyesiyle dikkat çekti
Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu... O detay kan dondurdu

Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu... O detay kan dondurdu

NASA'dan tarihi 'dünyayı kurtarma' operasyonu! İşte insanlığın kaderini değiştirecek o anlar

NASA'dan tarihi 'dünyayı kurtarma' operasyonu! İşte insanlığın kaderini değiştirecek o anlar

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.