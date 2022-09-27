MasterChef'e damga vuran olay! Mehmet Şef o hatayı affetmedi! "Hayır ya, lanet olsun"

MasterChef yarışmacıları hem zamanla yarışırken hem de en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Bu durum daha önce de olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de üzücü anların yaşanmasına neden oldu. MasterChef yarışmacısı Atike oyun sırasında hata yaptı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu hatayı affetmedi.

MASTERCHEF ATİKE'DEN BÜYÜK HATA: "HAYIR YA! LANET OLSUN"

Atike oyun sonrası tezgahı toparlama sürecinde yaptığı hatayı fark etti. Kendi kendine "Hayır ya! Lanet olsun" diye sızlanan yarışmacının gerginliği yüzünden okundu. Barış arkadaşını "Sıkma canını, hadi gel" diyerek teselli etti.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI AMA...

Atike'nin bu hali diğer yarışmacıları merak içinde bırakırken Şule "Atike tamam, bir şey yok. Bu sadece kaptanlık oyunu" diyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

MASTERCHEF'TE GERGİN ANLAR!

Atike arkadaşlarının ne olduğunu sorması üzerine "Kasnağı unuttum yine içinde" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Atike şu sözlerle hayıflandı:

"On dakikada yetiştiriyorsun onu nasıl unutuyorsun ya? Gerçekten üzüldüm. Gerçekten on dakikada yetiştirdim ikincisini de"

Diğer yarışmacıların tabakları değerlendirilirken Atiye'nin tabağı yaptığı hata nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Mehmet Yalçınkaya Atike'ye bu hatayı bilerek mi yaptığını sordu. Atike ise Mehmet Şef'i "Bilerek yapsam suratım böyle olur mu, utanır mıyım şef?" diyerek yanıtladı.

Mehmet Şef şu açıklamayı yaptı:

"Bence bilerek yapıyorsun. Çünkü ikinci kez oldu bu. Ben bunu hiç anlamıyorum. Seni değerlendirmeye alma şansımız yok. Tabağını geri alabilirsin. MasterChef'i istemeye başlasan iyi olur"

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Gecenin sonunda mavi takım kaptanı Çağatay oldu. Çağatay, kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti.

Çağatay'ın kaptan olduğu mavi takımda yarışmacıları Büşra, Tayfun, Kaan, Görkem Atike, Tolga, Şule ve Fatma Nur'dan oluşurken, Ayaz'ın kaptan olduğu kırmızı takımda Gamze, Metin, Burak Kaya, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak yer aldı.

