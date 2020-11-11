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MasterChef'e damga vurdu! Haşlanmış kuşkonmaz, sarımsak ve limon...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.11.2020 08:51 | Son Güncelleme:
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MasterChef'e damga vurdu! Haşlanmış kuşkonmaz, sarımsak ve limon...

MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım özel bölümün de Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekler pişirildi. Bu yemekler arasında haşlanmış kuşkonmaz yerini aldı. Peki en lezzetli haşlanmış kuşkonmaz tarifi nasıl yapılır?

MasterChef'in dün akşamki bölümünde 10 Kasım'a özel yemekler pişirildi. Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yapan yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında yerini alan haşlanmış kuşkonmaz tarifi ise izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine topladı. Siz de usta bir şef gibi kuşkonmaz tarifi yapmak istiyorsanız bu adımları izlemelisiniz.

MALZEMELER

Bir demet kuşkonmaz
2 diş kıyılmış sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 adet limonun suyu
Tuz
Su

YAPILIŞI

Kuşkonmazları yıkayın ve uçlarındaki sert kısımları bıçakla temizleyin.
Tencereye suyu koyun ve kaynamaya bırakın.
Su kanayınca içine tuzu ve kuşkonmazları ekleyin. Sebzeleri çok hafif bir şekilde haşlayın.
Kuşkanmazları süzün ve tabağa koyun. Üzerine ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyu ekleyip servisi tamamlayın. Afiyet olsun.

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