MasterChef'e damga vurdu! Haşlanmış kuşkonmaz, sarımsak ve limon...

MasterChef'in dün akşamki bölümünde 10 Kasım'a özel yemekler pişirildi. Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yapan yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında yerini alan haşlanmış kuşkonmaz tarifi ise izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine topladı. Siz de usta bir şef gibi kuşkonmaz tarifi yapmak istiyorsanız bu adımları izlemelisiniz.

MALZEMELER

Bir demet kuşkonmaz

2 diş kıyılmış sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

Tuz

Su

YAPILIŞI

Kuşkonmazları yıkayın ve uçlarındaki sert kısımları bıçakla temizleyin.

Tencereye suyu koyun ve kaynamaya bırakın.

Su kanayınca içine tuzu ve kuşkonmazları ekleyin. Sebzeleri çok hafif bir şekilde haşlayın.

Kuşkanmazları süzün ve tabağa koyun. Üzerine ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyu ekleyip servisi tamamlayın. Afiyet olsun.



