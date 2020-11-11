Fava nasıl yapılır? Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden olan fava tarifi nedir? İşte fava malzemeleri ve tarifi

Fava iç bakladan yapılan bir mezedir. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden biri olması sebebiyle gündem oldu. Peki fava nasıl yapılır? Fava malzemeleri nelerdir? İşte fava tarifi...

FAVA MALZEMELERİ

300 gr kuru iç bakla

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

Yarım çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet dereotu

3,5 su bardağı sıcak su

Üzeri için;

1 büyük kırmızı soğan

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım limon suyu

7-8 sap dereotu

FAVA NASIL YAPILIR?

Baklaların üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip 6-7 saat veya bir gece bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayarak sularını süzdürün.

Zeytinyağını geniş bir tencereye alın, soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. İç baklaları soğanlara ekleyip zerdeçal, şeker, tuz, dereotu ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp baklalar yumuşayana ve suyunu tamamen çekip koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Dibinin tutmaması için ara sıra karıştırmaya devam edin.

Ocağı kapatıp blender ile püre haline getirin. Yuvarlak veya baton kalıbı streç film ile kaplayarak favayı kalıba dökerek üzerini kaşıkla düzleştirin. Soğuması için buzdolabına alın.