MASTERCHEF'E İLK VEDA EDEN İSİM! 28 Ağustos 2022 Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye'de bu hafta hangi isim gitti?

Masterchef'te kimin elendiği, ilk elenen isim merak konusu oldu. Ekranların sevilen yemek yarışması programı Masterchef'te haftanın elenen ismi belli oldu. Haftanın elenen yarışmacısı aynı zamanda Masterchef'in ilk elenen ismi oldu. İlk turda Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile tabak hazırlayan yarışmacılar 2. turda ise Somer şefin karides 2.0 tabağını hazırladılar. Peki Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye hangi isim gitti? İşte yanıtı...

28 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programının ilk eleme gecesi gerçekleşti. Eleme potasına kalan Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamze yarışmada kalabilmek için zorlu bir mücadele verdiler.

Şefler yarışmacılardan Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Bu turda Büşra, Dilan ve Gamze başarılı olarak eleme potasından çıktılar.

Kalan yarışmacılardan Şeyma, Fatma Nur ve Kaan 2. turda bir kez daha yarıştılar. Bu turda yarışmacılar Somer Şef'in karides tabağını şeflere sundu.

Gecenin sonunda en başarısız tabak ile Masterchef Türkiye'ye vedan eden, ilk elenen isim Şeyma oldu.



