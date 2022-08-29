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MASTERCHEF'E İLK VEDA EDEN İSİM! 28 Ağustos 2022 Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye'de bu hafta hangi isim gitti?

29.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye'de ilk elenen isim belli oldu. Masterchef yemek yarışması programı heyecanlı bir haftayı geride bırakarak ilk eleme gecesini gerçekleştirdi. Eleme potasına çıkan 6 Masterchef yarışmacısı kıyasıya mücadele etti. İlk turun ardından kalan son 3 yarışmacı 2. tur ile bir kez daha mücadele etti. Gecenin sonunda bir isim Masterchef Türkiye 2022 ilk elenen isim seçildi. Peki, 28 Ağustos 2022 Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye'de bu hafta hangi isim gitti?

MASTERCHEF'E İLK VEDA EDEN İSİM! 28 Ağustos 2022 Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye'de bu hafta hangi isim gitti?

Masterchef'te kimin elendiği, ilk elenen isim merak konusu oldu. Ekranların sevilen yemek yarışması programı Masterchef'te haftanın elenen ismi belli oldu. Haftanın elenen yarışmacısı aynı zamanda Masterchef'in ilk elenen ismi oldu. İlk turda Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile tabak hazırlayan yarışmacılar 2. turda ise Somer şefin karides 2.0 tabağını hazırladılar. Peki Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye hangi isim gitti? İşte yanıtı...

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28 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programının ilk eleme gecesi gerçekleşti. Eleme potasına kalan Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamze yarışmada kalabilmek için zorlu bir mücadele verdiler.

6 isim

Şefler yarışmacılardan Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Bu turda Büşra, Dilan ve Gamze başarılı olarak eleme potasından çıktılar.

yarışmacılar

Kalan yarışmacılardan Şeyma, Fatma Nur ve Kaan 2. turda bir kez daha yarıştılar. Bu turda yarışmacılar Somer Şef'in karides tabağını şeflere sundu.

3 isim

Gecenin sonunda en başarısız tabak ile Masterchef Türkiye'ye vedan eden, ilk elenen isim Şeyma oldu.

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TV8 Masterchef masterchef kim elendi ele gecesi turu
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