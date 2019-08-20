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MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi Sinan Kabaktaş damga vurdu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 20.08.2019 02:27 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ikinci bölümünde jüri karşısına çıkan yarışmacı adayı Sinan Kabaktaş, şef Danilo Zanni'yi elleriyle besledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2. sezon bölümleri eğlenceli anlara sahne oluyor.

MasterChef'in yeni sezonuna, geçtiğimiz sene Yemekteyiz'e katılan sıra dışı yarışmacıların da katılarak hünerlerini gösterdi. Yemekteyiz'de iki defa yarışan ve sivri diliyle kısa sürede herkesin dikkatini çeken Sinan Kabaktaş da, MasterChef'in 2. bölümünde jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıktı.

Yaptığı yemekle bir üst tura çıkmak isteyen Sinan Kabaktaş, İtalyan şef Danilo Zanni'ye de elleriyle yemek yedirdi.

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