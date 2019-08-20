MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi Sinan Kabaktaş damga vurdu!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2. sezon bölümleri eğlenceli anlara sahne oluyor.

MasterChef'in yeni sezonuna, geçtiğimiz sene Yemekteyiz'e katılan sıra dışı yarışmacıların da katılarak hünerlerini gösterdi. Yemekteyiz'de iki defa yarışan ve sivri diliyle kısa sürede herkesin dikkatini çeken Sinan Kabaktaş da, MasterChef'in 2. bölümünde jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıktı.

Yaptığı yemekle bir üst tura çıkmak isteyen Sinan Kabaktaş, İtalyan şef Danilo Zanni'ye de elleriyle yemek yedirdi.

