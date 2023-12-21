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MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2023 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

21.12.2023 22:49 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da bu akşam haftanın son takım oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı ise merak konusu oldu. MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star takım oyunu bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Programda yeni bir konsept denendi. Yarışmacılardan ülke seçmeleri ve o ülkelerden üç çeşit yemek yapmaları istendi. Yarışın sonunda bir takım eleme potası için tekrar oyun oynadı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı merak konusu oldu. İşte 21 Aralık 2023 Perşembe günü MasterChef'te eleme adayı olan yarışmacı...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Öte yandan geçtiğimiz günkü bölümde eleme potasına Esra gitmişti. Ardından dün yayınlanan bölümde Batuhan 2. eleme adayı olmuştu.

Takım oyununu kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Oynanan oyun sonrası bir isim dokunulmazlığı kazanacak. Masterchef eleme adayı ise gecenin sonunda belli olacak.

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