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Masterchef eleme adayları ortaya çıktı! Alican ve Cemre'den açıklamalar

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Masterchef Türkiye'de Cemre ve Alican'ın durumu merak konusuydu ikinci eleme adayının belirlendiği oyunda açıklamalar geldi. Masterchef'te bu hafta ilk eleme adayı Rıfat olmuştu. İkinci eleme adayı bakın hangi takımdan çıktı.

Masterchef eleme adayları ortaya çıktı! Alican ve Cemre'den açıklamalar

Masterchef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım 'sarmalarla' yarıştı. Şefler ekiplerden dana sarma, kuzu sarma ve tavuk sarma yapmalarını istedi. Şimdiye kadar ki 2 oyunu da kaybeden mavi takım haftanın ilk galibiyetini almak için asıldı. Yarışma sırasında şefler yine sürpriz yaptı ve istasyonları değiştirdi.

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Etli ve tavuklu dolma yarışında mavi takım şanssızlığını yendi ve haftanın ilk galibiyetini aldı. Maviler hem kuzu hem de dana dolma ile galibiyete giderken, kırmızıların sadece tavuk dolması beğenildi. O yemeği yapan da Cemre'ydi. Maviler balkona çıkarken kırmızı takım için bireysel dokunulmazlık oyunu başladı.

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Şefler kırmızı takımdan dana etiyle yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Batuhan, Cemre ve Ekin'den kurulu kırmızı takımda en iyi tabağı yapan Ekin oldu. Potadan kurtulan takım kaptanı Ekin balkona çıkarken şefler Cemre ve Batuhan arasında kararsızlık yaşadı. Uzun konuşmalar sonunda Batuhan'ın tabağını daha az 'yaratıcı' bulan şefler onu eleme potasına gönderdi.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

6 yarışmacının kaldığı Masterchef'te bu hafta eleme potasına ilk olarak mavi takımdan Rıfat gitti. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan ise Batuhan potaya geldi. Cuma akşamı Masterchef'te kimin eleneceğinin belirleneceği yarış öncesi bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. O oyunu kaybeden takımdan bir isim daha eleme potasına düşecek.

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Masterchef'te Alican ile Cemre arasında garip bir durum vardı. Alican takım arkadaşlarının deyimiyle 'ruh gibi' dolaşıyordu. Kaptanı Güzide'nin dediğine göre de onu 'Cemre mahvetmişti.' Şefler de Alican'ın üzgün ve moralsiz hali sebebiyle hayli meraklandı. Dün gece Danilo ve Somer şef bir kez daha Alican'ı konuşturmaya çalıştı.

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Alican önce tatmin edici olmayan gerekçeler sunup şunları söyledi:

-Biraz daha sinirler gerilmeye başladı. Az kişi kaldıkça hedefe odaklandım ve strese girdim. Birşeyleri başarmak istiyorum hayat zaten zor.

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Bunun üzerine Danilo Şef, araya girip 'Cemre'nin dediği sana o kadar mı dokundu' deyince 'hayır öyle art niyetli düşünmüyorum. Onu takım kaptanı seçtim üst üste yenilgiler aldılar. Ben yarışmacıyım' cevabını verdi. Bu son sözler Alican ile Cemre arasındaki gerilimin geçen haftayla ilgisi olduğunu gösterdi. Geçen hafta Alican rakip takıma Cemre'yi kaptan yapmış ve onu 4-0 yenmişti.

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Ne diyeceği merak konusu olan Cemre ise Alican'ın adını ağzına bile almadı. Eleme potasına gitmemeye konsantre olduğunu söyleyen Cemre, yarışma boyunca Alican ile arasındaki mesafeyi korudu.

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masterchef eleme adayları ALİCAN cemre

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gecenlerde bir bakayim dedim. reklamlardan bakamadim. 15dk reklam girdi ve sonra da sonuc gelecek diye beklerken tekrar reklama girdi. bundan boyle bakmiyacagim.
favorim ekin çünkü çok hoş biri
bu ve benzeri yemek programları hep kurmaca..bilerek yarışmacıları kapıştırmalar, hakaretler, hepsi önceden ayarlanmış..yalnız dikkatimi çeken bir konu var..yarışmacı evleri..hepsi şık, güzel evler..güvenlik görevlisi bile harika bir dairede oturuyor..benim aklım almadı bu işi..
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