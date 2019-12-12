Masterchef eleme adayları ortaya çıktı! Alican ve Cemre'den açıklamalar

Masterchef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım 'sarmalarla' yarıştı. Şefler ekiplerden dana sarma, kuzu sarma ve tavuk sarma yapmalarını istedi. Şimdiye kadar ki 2 oyunu da kaybeden mavi takım haftanın ilk galibiyetini almak için asıldı. Yarışma sırasında şefler yine sürpriz yaptı ve istasyonları değiştirdi.

Etli ve tavuklu dolma yarışında mavi takım şanssızlığını yendi ve haftanın ilk galibiyetini aldı. Maviler hem kuzu hem de dana dolma ile galibiyete giderken, kırmızıların sadece tavuk dolması beğenildi. O yemeği yapan da Cemre'ydi. Maviler balkona çıkarken kırmızı takım için bireysel dokunulmazlık oyunu başladı.

Şefler kırmızı takımdan dana etiyle yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Batuhan, Cemre ve Ekin'den kurulu kırmızı takımda en iyi tabağı yapan Ekin oldu. Potadan kurtulan takım kaptanı Ekin balkona çıkarken şefler Cemre ve Batuhan arasında kararsızlık yaşadı. Uzun konuşmalar sonunda Batuhan'ın tabağını daha az 'yaratıcı' bulan şefler onu eleme potasına gönderdi.