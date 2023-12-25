MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI 24 ARALIK 2023: TV8 Masterchef'te kim elendi? Başarılı yarışmacı programa veda etti

MasterChef'te eleme adayı olan Esra, Batuhan, Eren ve Sergen potadan çıkmak için tezgah başına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te en düşük puanı alan yarışmacı programa sekizinci olarak veda etti. MasterChef'ten elenen yarışmacı merak konusu oldu. İşte 24 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef'e veda eden isim...

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ? (25 ARALIK 2023)

MasterChef'te 4 yarışmacıdan karnabahar ve muskat istedi. Yaratıcılık turunda şefler 45 dakika süre verdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı değerlendirme sonrası Eren 20 puan, Esra 17,5 puan, Sergen 19 puan, Batuhan ise 19,5 puan aldı.

İlk turun galibi Eren oldu.

Batuhan, Esra, Sergen ve Eren ikinci etapta Somer Sivrioğlu'nun tabağı Baked Alaska tabağını yapmak için tezgah başına geçti. Tadım yapan şefler puanlarını verdi. Şeflerin verdiği puanlara göre Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra 36,5 puan aldı. Bu sonuçla MasterChef All Star'da gecenin birincisi Sergen oldu. 34,5 puan alan Batuhan ise MasterChef All Star'da veda etti.





