MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI 24 ARALIK 2023: TV8 Masterchef'te kim elendi? Başarılı yarışmacı programa veda etti

MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI 24 ARALIK 2023: TV8 Masterchef'te kim elendi? Başarılı yarışmacı programa veda etti

25.12.2023 07:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te eleme adayı olan dört yarışmacıdan üçü ilk yediye girmek için hünerlerini sergiledi. Esra, Batuhan, Eren ve Sergen'in eleme potasında oldukları yarışmada elenerek programa veda eden isim merak konusu oldu. Peki, 24 Aralık 2023 Masterchef'te kim elendi, kim gitti? İşte, 24 Aralık 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı...

MasterChef'te eleme adayı olan Esra, Batuhan, Eren ve Sergen potadan çıkmak için tezgah başına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te en düşük puanı alan yarışmacı programa sekizinci olarak veda etti. MasterChef'ten elenen yarışmacı merak konusu oldu. İşte 24 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef'e veda eden isim...

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ? (25 ARALIK 2023)

MasterChef'te 4 yarışmacıdan karnabahar ve muskat istedi. Yaratıcılık turunda şefler 45 dakika süre verdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı değerlendirme sonrası Eren 20 puan, Esra 17,5 puan, Sergen 19 puan, Batuhan ise 19,5 puan aldı.

İlk turun galibi Eren oldu.

Batuhan, Esra, Sergen ve Eren ikinci etapta Somer Sivrioğlu'nun tabağı Baked Alaska tabağını yapmak için tezgah başına geçti. Tadım yapan şefler puanlarını verdi. Şeflerin verdiği puanlara göre Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra 36,5 puan aldı. Bu sonuçla MasterChef All Star'da gecenin birincisi Sergen oldu. 34,5 puan alan Batuhan ise MasterChef All Star'da veda etti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip...Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip...
MasterChef eleme gecesinde duygusal veda! Favori yarışmacının sözleri şefleri duygulandırdı: "Kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama..."MasterChef eleme gecesinde duygusal veda! Favori yarışmacının sözleri şefleri duygulandırdı: "Kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama..."
"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef eleme masterchef eren masterchef esra masterchef sergen MasterChef Batuhan ele turu
En Çok Okunan Haberler
''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise...

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!

Derbi tarihinde görülmemiş istatistik!

Derbi tarihinde görülmemiş istatistik!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.