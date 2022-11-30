MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? TikTok videoları viral olan eski yarışmacı Emir Elidemir MasterChef'te!

Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışmış ve üçüncü olmuştu. İşte Emir Elidemir hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Emir Elidemir 1994 yılında İzmir’de doğdu.

Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.

EMİR ELİDEMİR, MASTERCHEF'TE KAÇINCI OLDU?

Emir Elidemir MasterChef 2020'de yarışmış ve 30 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yarışmadan elenerek üçüncü olmuştur.

MASTERCHEF EMİR'İN TİKTOK ADRESİ NEDİR?

MasterChef Emir'in TikTok kullanıcı adı @emirelidemir0'dir.

Emir Elidemir'in TikTok'ta 1.1 milyon takipçisi vardır

