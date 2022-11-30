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MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? TikTok videoları viral olan eski yarışmacı Emir Elidemir MasterChef'te!

30.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in eski yarışmacısı Emir Elidemir programın 142. bölümüne konuk olan yarışmacılar arasında yer alıyor. Eski yarışmacılar; Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef 2022'nin yarışmacılarıyla en güzel yemekleri yapmaya çalıştılar. Peki, MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte TikTok videoları viral olan eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir hakkında merak edilenler...

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? TikTok videoları viral olan eski yarışmacı Emir Elidemir MasterChef'te!

Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışmış ve üçüncü olmuştu. İşte Emir Elidemir hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Emir Elidemir 1994 yılında İzmir’de doğdu.

Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.

EMİR ELİDEMİR, MASTERCHEF'TE KAÇINCI OLDU?

Emir Elidemir MasterChef 2020'de yarışmış ve 30 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yarışmadan elenerek üçüncü olmuştur.

MASTERCHEF EMİR'İN TİKTOK ADRESİ NEDİR?

MasterChef Emir'in TikTok kullanıcı adı @emirelidemir0'dir.

Emir Elidemir'in TikTok'ta 1.1 milyon takipçisi vardır

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