MasterChef fırın sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tadına doyulmaz fırın sütlaç tarifi

Fırında sütlaç, ya da daha çok bilinen adıyla fırın sütlaç Türk mutfağına özgü bir tatlıdır. Sütlaç tencerede pişirildikten sonra genellikle topraktan yapılan güveç kaplar içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Servis edilirken üzerine ince kıyılmış fındık, veya badem ya da ceviz ilave olunur. Fırın sütlaç yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli şey; tencerede sütlacı az pişirmek. Çünkü sütlaç fırında pişmeye devam edecektir. İşte merakla araştırılan fırın sütlaç tatlısının pratik tarifi...

MALZEMELER 1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

TARİF Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.

Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.

Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)

Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.

AFİYET OLSUN!



