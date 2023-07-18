MasterChef fırın sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tadına doyulmaz fırın sütlaç tarifi

Fırında sütlaç, ya da daha çok bilinen adıyla fırın sütlaç Türk mutfağına özgü bir tatlıdır. Sütlaç tencerede pişirildikten sonra genellikle topraktan yapılan güveç kaplar içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Servis edilirken üzerine ince kıyılmış fındık, veya badem ya da ceviz ilave olunur. Fırın sütlaç yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli şey; tencerede sütlacı az pişirmek. Çünkü sütlaç fırında pişmeye devam edecektir. İşte merakla araştırılan fırın sütlaç tatlısının pratik tarifi...