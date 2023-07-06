MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 19. yarışmacısı Gamze Tosun nereli? İşte hayatı!

MasterChef Gamze merak konusu oldu. Daha önce MasterChef'ten 9. olarak elenen Gamze Tosun bu kez son 2. isim olarak ana kadroya girdi. MasterChef All Star yarışmacısı Gamze Tosun'un hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Gamze Tosun hangi sene yarıştı?

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KİMDİR, NERELİ?

Gamze Tosun 34 yaşındadır. Evli ve beş çocuk sahibi olan Gamze yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. MasterChef Gamze yemek yapmayı çok sevdiğini belirtmişti. Yarışmacı, İBB’nin meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını söyledi. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını da belirtti.

Gamze Tosun, lisede çocuk gelişimi bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Çocuk Gelişimi Bölümü’ne başladı. Üniversite hayatı hala devam etmektedir.

Somer şef, Danilo şef ve Mehmet şeften oldukça övgü alan Gamze Masterchef Türkiye 2022’nin 9.su olarak yarışmaya veda etti.

Başarılı tabakları ile izleyenlerde merak uyandıran Gamze Tosun MasterChef All Star ana kadrosuna 19. isim olarak girmeye hak kazandı. Gamze Tosun Instagram'da 'gamzee_tosun' kullanıcı adını kullanıyor. Instagram hesabında 151 bin takipçisi bulunuyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022



