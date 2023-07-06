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MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 19. yarışmacısı Gamze Tosun nereli? İşte hayatı!

06.07.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gamze Tosun MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda ana kadroda yer almaya hak kazandı. MasterChef 2022 sezonundaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Gamze Tosun bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef All Star Gamze'nin hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Gamze Tosun evli mi? MasterChef Gamze'nin Instagram hesabı ne? İşte detaylar...

MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 19. yarışmacısı Gamze Tosun nereli? İşte hayatı!

MasterChef Gamze merak konusu oldu. Daha önce MasterChef'ten 9. olarak elenen Gamze Tosun bu kez son 2. isim olarak ana kadroya girdi. MasterChef All Star yarışmacısı Gamze Tosun'un hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Gamze Tosun hangi sene yarıştı?

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KİMDİR, NERELİ?

Gamze Tosun 34 yaşındadır. Evli ve beş çocuk sahibi olan Gamze yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. MasterChef Gamze yemek yapmayı çok sevdiğini belirtmişti. Yarışmacı, İBB’nin meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını söyledi. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını da belirtti.

Gamze Tosun, lisede çocuk gelişimi bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Çocuk Gelişimi Bölümü’ne başladı. Üniversite hayatı hala devam etmektedir.

Somer şef, Danilo şef ve Mehmet şeften oldukça övgü alan Gamze Masterchef Türkiye 2022’nin 9.su olarak yarışmaya veda etti.

Başarılı tabakları ile izleyenlerde merak uyandıran Gamze Tosun MasterChef All Star ana kadrosuna 19. isim olarak girmeye hak kazandı. Gamze Tosun Instagram'da 'gamzee_tosun' kullanıcı adını kullanıyor. Instagram hesabında 151 bin takipçisi bulunuyor.

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MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022

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