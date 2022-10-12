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MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze’nin yaşını duyanlar çok şaşırıyor

12.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Gamze bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alıyor. Yaptığı yemekler ve geçen hafta Şule’nin yönelttiği sabotaj suçlaması ile gündeme gelen Gamze Tosun, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze’nin yaşını duyanlar çok şaşırıyor

MasterChef Gamze’nin yaşı merak konusu oldu. Kırmızı takım yarışmacısı olan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Gamze Tosun’un yaşını duyanlar çok şaşırdı. Evli ve beş çocuk sahibi olan MasterChef Gamze 34 yaşındadır. İşte MasterChef Gamze’nin aldığı eğitimler

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

Gamze Tosun 34 yaşındadır. Evli ve beş çocuk sahibi olan Gamze yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. MasterChef Gamze yemek yapmayı çok sevdiğini belirtmişti. Yarışmacı, İBB’nin meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını söyledi. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını da belirtti.

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Gamze Tosun, İstanbul Üniversitesi öğrencisi. Yarışmacı ilk turda sakat at seçenekleri yapmış ve üç evet alarak bir üst tura geçmeyi başarmıştı.

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