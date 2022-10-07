MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Gamze’ye sabotaj suçlaması! Barış ve Şule’den zehir zemberek sözler

MasterChef Gamze’ye sabotaj suçlaması! Barış ve Şule’den zehir zemberek sözler

07.10.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’ye dün akşam Gamze’ye yapılan sabotaj suçlaması damga vurdu. MasterChef’te 6 Ekim akşamı dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Eleme potasında yer alan Gamze yapılacak yemekleri bilmediği için reçete almadığını söylerken, dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinin ardından Şule, Gamze ile ilgili gerçeği açıkladı.

MasterChef Gamze’ye sabotaj suçlaması! Barış ve Şule’den zehir zemberek sözler

MasterChef eleme adaylarından biri olan Gamze, dün akşam ekrana gelen bölümde dokunulmazlık yarışında yapılan yemeklerden hiçbirini üstlenmedi. Yarışın kaybedilmesinin ardından Şule, “Gamze abla gerçekten sana çok sinirliyim. Konuşursam çok kötü olacak. Sen son dış çekime gidene kadar diyorsun ki, Ben bugün reçete almayacağım potadayım.” dedi. Barış bu açıklamanın ardından, “Bu lafın üstüne söyleyecek bir söz yok” açıklamasını yaptı.
Daha sonra oylama sırasında bu açıklama yeniden gündeme getirildi. Barış, “Gamze abla gibi bir insanın pilavı yapmaması beni hem çok üzdü hem de kırdı. Ben kendime güvenmedim dedi ama ben kesinlikle inanmıyorum. Ben Gamze ablanın dün potaya gittiği için yemek almak istemediğini düşünüyorum.” dedi.

barış

"BEN REÇETE ALMAYACAĞIM DEDİM"

Gamze, “Böyle düşünmüyorum. Az önce arkada da konuştuk arkadaşlarla. Ben burdan gittiğimde o sinirle, ‘Ben reçete almayacağım. hatta bildiğin şeyleri de paylaşmayacağım. Çünkü emekler göz ardı ediliyor’ dedim evde.Daha sonra arkadaşımızın biri bunu arkada dile getirdiği için Barış biraz daha kinlendi. Ben böyle düşünmüş olsaydım o tarta da yardım etmezdim. Son üç dakika kala tartı tamamladım. O sinirle söylediğim şeyler için beni itham ediyor ama ben öyle davranmadım.’ yanıtını verdi.
Barış ise, ‘Abla bugün reçete almadın. Demek ki dediğinden pişman olmamışsın.’ dedi.
Daha sonra Şule, “Dün akşamkini sinirle söyledi tamam. Ama bugün yine arabada ben bugün reçete almayacağım. Bunu duyanlar da var” dedi. Şeflerin söz verdiği Serpilay ve Fatma Nur da Şule’yi doğruladı.
Gamze, ‘Buranın dışında söylediğim şeylerle kimse beni yargılayamaz bu bir. Ayrıca benim emeğim göz ardı ediliyorsa ben de kendime bir strateji belirlemek zorundayım. Ama ben bu önlüğü giyip tezgaha geçtiğim zaman üstüme düşen görevimi de yaparım.’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir de kız kardeşine bakın! Görenin nutku tutulduBir de kız kardeşine bakın! Görenin nutku tutuldu
Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmazUzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz
Elektrik faturası şoke etti! 'Genelev' sorusuElektrik faturası şoke etti! 'Genelev' sorusu
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Dengeleri sarsan asgari ücret tahmini!

Dengeleri sarsan asgari ücret tahmini!

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Ülke puanı sıralamasında yine ilerledik! İlk 10 iddiamız gümbür gümbür devam ediyor...

Ülke puanı sıralamasında yine ilerledik! İlk 10 iddiamız gümbür gümbür devam ediyor...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.