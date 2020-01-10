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  4. MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Eski MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş'ın YouTube kanalına konuk olan Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villasını 4 yıldır satmaya çalıştıklarını ancak Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı satamadıklarını itiraf etti.

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'in en konuşulan yarışmacısı Güzide Mertcan, eski yarışmacılardan Uğur Kardaş'ın YouTube kanalında yayınlanana programına konuk oldu. Günlerce konuşulan lüks villasından bahseden Mertcan, kimsenin bilmediği bir detayı da anlattı.

"EVİ SİYASETE BAĞLADILAR"

Uğur Kardaş'a 7 milyon TL'lik lüks villasının kapılarını açan Güzide Mertcan, herkesin merak ettiği evi için şunları söyledi: "Evin neden bu kadar olay olduğunu ben de anlamadım. Bir sürü haber sitesinde çıktı ve siyasi bağlantı olduğu için olay oldu. Evi siyasete bağladılar. Buna hak veriyorum çünkü insanlar 'Helal para kazanmamış' gibi düşünüyorlar."

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"TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARDAN DOLAYI 4 YILDIR EVİ SATAMADIK"

"Bu ev benim tarzım değil. Biz bunu satarız diye yatırım olarak aldık. Türkiye'de yaşanan bazı olaylardan dolayı satamadık. Bu ev bizim için çok büyük. Biz bu evi şu an 2+1 olarak kullanıyoruz. Biz bu evi 4 yıldır satıyoruz. Yarışmadan sonra olmadı yani. Yarışmadan sonra evin değeri arttı satıyoruz falan dermişim."

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AYLIK AİDATI BİLE 3,500 TL

Mertcan ailesi, brüt 1000 metre kare olan net ise 650 metre olan Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan lüks malikanelerini bir ilan satış sitesine 8,5 milyon TL'ye satışa koydu. Güzide Mertcan'ın lüks evinin bulunduğu sitenin aylık aidatı ise 3 bin 500 TL. 10 odası bulunan evin yan tarafında ise bir helikopter pisti bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
asgari ucretli alkislasin mutlu olsunn gakirlere ölüm
10 odan olabilir ama yinede 1 odayı kullanıyorsun :))))
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