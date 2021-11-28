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MasterChef Güzide Mertcan'a yorum yağdı! "Herkes islam alimi, doktor, mühendis..."

28.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında katıldığı 'MasterChef Türkiye' ile tanınan Güzide Mertcan, yarışmadan sonra 7 milyon TL'lik villasıyla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Mertcan son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

MasterChef Güzide Mertcan'a yorum yağdı! "Herkes islam alimi, doktor, mühendis..."

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye 2019'la adını duyuran Güzide Mertcan zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmaya katıldıktan bir süre sonra elenen Mertcan, 7 milyon TL değerindeki evinin haber olmasıyla magazin gündemindeydi.

üzide, 7 milyon TL'lik evi hakkında, "Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz. Tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık" sözleriyle dikkat çekmişti.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Güzide Mertcan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Yoğun iş temposu olan ve lüks yaşantısıyla öne çıkan Mertcan son paylaşımıyla takipçilerinden beğeni topladı. Eski yarışmaca Güzide Mertcan paylaşımında şunları söyledi:

Güzide Mertcan: Ezan sesleriyle yaşamayı tercih ederim ama...Güzide Mertcan: Ezan sesleriyle yaşamayı tercih ederim ama...

"Herkes islam alimi, doktor, mühendis, modacı, şef, ekonomist, siyasetçi, sporcu bu ülkede en kolay şey her bilgiye sahip olduğunu sanıp sınırsızca konuşmak. İnsanın fikri olmadan zikri olması. Her şeyi bildiğini sanması ne büyük hastalık."

MasterChef Güzide'nin bu yorumuna 44 bine yakın beğeni gelirken "Çok doğru" mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Güzide Mertcan
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