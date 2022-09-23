MasterChef habenisk çorbası nasıl yapılır? Habenisk çorbası tarifi ve yapılışı

MasterChef Türkiye yemek yarışması programı izleyicilerin yemek tarifi merakını uyandırıyor. Her gün bir çok yöreden farklı tarif isimleri duyduğumuz MasterChef, her hafta farklı bir ilde çekim yaparak o ilin lezzetlerini tanımamızı sağlıyor. Son olarak Diyarbakır'da çekilen MasterChef'te habenisk çorbası tarifi yapıldı. Yöresel lezzet olan habenisk çorbası, Diyarbakır'da oldukça seviliyor. Peki, habenisk çorbası nasıl yapılır? Habenisk çorbası tarifi malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

MALZEMELER

500 gram kemikli koyun kol eti

1 çay bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı nohut

10 su bardağı su

10 adet kuru patlıcan başı

30 gram tereyağı

2 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

TARİF

Öncelikle buğday ve nohutları bir gece öncesinden ayrı ayrı kaplara koyup ıslatın.

Yemeği yapacağınız zaman buğday ve nohutları bol suyla yıkayın ve süzün.

Etleri geniş bir tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Sonra suyu, kuru patlıcan başlarını, mercimeği, aşurelik buğdayı ve nohudu ilave edin.

Pişirirken üstte biriken köpükleri bir süzgeç yardımıyla ayırarak nohut ve buğdayların iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Bu esnada soğanları soyup ince ince doğrayın.

Tereyağını ayrı bir tencerede eritip soğanları ve salçayı kavurun.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Hazırladığınız sosu et ve bakliyatların piştiği tencereye ilave edin.

Hepsini karıştırıp 10 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Ardından ocaktan alıp bir süre dinlendirin.

Habenisk yemeğinizi sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

