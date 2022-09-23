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MasterChef habenisk çorbası nasıl yapılır? Habenisk çorbası tarifi ve yapılışı

23.09.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef habenisk çorbası tarifi 22 Eylül Perşembe akşamı MasterChef izleyen seyirciler tarafından merak edildi. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Diyarbakır lezzetleri konsepti odağında 5 farklı tarif yapmalarını istedi. Bunlardan biri olan habenisk çorbası tarifi merak edildi. Habenisk çorbasını ilk kez duyanlar arama motorlarında sorguladı. Peki, MasterChef habenisk çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

MasterChef habenisk çorbası nasıl yapılır? Habenisk çorbası tarifi ve yapılışı

MasterChef Türkiye yemek yarışması programı izleyicilerin yemek tarifi merakını uyandırıyor. Her gün bir çok yöreden farklı tarif isimleri duyduğumuz MasterChef, her hafta farklı bir ilde çekim yaparak o ilin lezzetlerini tanımamızı sağlıyor. Son olarak Diyarbakır'da çekilen MasterChef'te habenisk çorbası tarifi yapıldı. Yöresel lezzet olan habenisk çorbası, Diyarbakır'da oldukça seviliyor. Peki, habenisk çorbası nasıl yapılır? Habenisk çorbası tarifi malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

MALZEMELER

  • 500 gram kemikli koyun kol eti
  • 1 çay bardağı aşurelik buğday
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 çay bardağı nohut
  • 10 su bardağı su
  • 10 adet kuru patlıcan başı
  • 30 gram tereyağı
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 çorba kaşığı kişniş
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • Tuz

TARİF

Öncelikle buğday ve nohutları bir gece öncesinden ayrı ayrı kaplara koyup ıslatın.
Yemeği yapacağınız zaman buğday ve nohutları bol suyla yıkayın ve süzün.
Etleri geniş bir tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Sonra suyu, kuru patlıcan başlarını, mercimeği, aşurelik buğdayı ve nohudu ilave edin.
Pişirirken üstte biriken köpükleri bir süzgeç yardımıyla ayırarak nohut ve buğdayların iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.
Bu esnada soğanları soyup ince ince doğrayın.
Tereyağını ayrı bir tencerede eritip soğanları ve salçayı kavurun.
Tuz ve baharatları ekleyin.
Hazırladığınız sosu et ve bakliyatların piştiği tencereye ilave edin.
Hepsini karıştırıp 10 dakika kadar pişirmeye devam edin.
Ardından ocaktan alıp bir süre dinlendirin.
Habenisk yemeğinizi sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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TV8 Diyarbakır Masterchef habenisk habenisk çorbası tarifi yemek tarifi
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