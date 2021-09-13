MasterChef İbrahim Cingözler kimdir? İbrahim Cingözler kaç yaşında ve nereli?

MasterChef'te ana kadroya katılan isimlerden İbrahim Cingözler, son bölümde elenen isim oldu. Adından sıkça söz ettiren ismin hayatı ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef İbrahim Cingözler kimdir?

MASTERCHEF İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başaran ve son bölümde elenen İbrahim Cingözler'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılmıştır ancak Adanalı olduğunu açıklamıştır. Bir arkadaşının ısrarı ile birlikte MasterChef'e katıldığını açıklayan MasterChef İbrahim 25 yaşındadır. İlk elemelere ise ablası ile beraber gelmiştir.

Başarılı yarışmacı iyi bir şef olduğunu ve yarışmada da iddialı olduğunu aktarmıştır. Üniversiteye dek Adana'da yaşantısını sürdürmüştür. Sevilen yarışmaya Bodrum'un yöresel ürünleriyle hazırlamış olduğu 'Egeden' isimli yemekle katılmıştır.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, BAŞARILI İSİMLER KİMLER OLDU?

Yeni bölüm sonrası yarışmacılar arasında başarılı olanlar ve başarısız olan isimler belli oldu. MasterChef Türkiye'de eleme yarışmasında yaptığı yemekle başarılı olan isimler Azize, Safanur ve Dilara oldu.

Haftanın son yarışmasında mücadele eden isimlerden Mert, Hamza ve İbrahim arasından en güzel yemek yapan isimler ise Mert ve Hamza oldu. MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim bu nedenle İbrahim oldu.



