MasterChef içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neleredir? içli köfte yapılışı!

MasterChef düellolarda yapılması istenen içli köfte tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın istediği yemeğe ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki MasterChef içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neleredir? İşte içli köfte tarifi...

İÇLİ KIÖFTE NASIL YAPILIR?

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanlara kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur. Daha sonra salça eklenir 3 dakika daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır. Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dakika boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir 5 dakika daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Bu ölçüden ortalama 18 adet çıkıyor. Yenilecek kısmı kızartılabilir, kalanı saklama kabı içerisinde derin dondurucuda saklanabilir.

Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

