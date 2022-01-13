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MasterChef ikinci finalist kim oldu? 12 Ocak MasterChef kazanan isim kim oldu?

13.01.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te finale çok az bir zaman kala bu akşam ikinci finalist belli olmuş olacak. Peki yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? 12 Ocak MasterChef kazanan isim kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef ikinci finalist kim oldu? 12 Ocak MasterChef kazanan isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de final heyecanı sürüyor. Yarışmanın finalist isimleri Hasan ve Tahsin arasında isim mücadelesi yaşanıyor. İlk finalist daha önce belirlenerek Eren olmuştu. Bu akşam ikinci finalist ise belli olacak. Peki MasterChef'te ikinci finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı MasterChef'te Hasan ve Tahsin arasında bu akşam final oyunu oynandı.
Yeni bölümde puanlama sonucu ilk yemekte 22 puanla Hasan önde yer aldı, ikinci ana yemekte de yine Hasan oyunu önde tamamladı. Son tabak tatlıydı ve 72 puanla kazanan Hasan olmuş oldu. MasterChef tarihinde böylelikle ilk defa 10 tam puan kullanılmış oldu.

Hasan Biltekin, filiz ismini verdiği tabakta; istiridye ve deniz tarağı kullanacağını açıklamıştı.

Hasan finale kaldıktan sonra ise şu ifadeleri kullandı: "Finalist olduğum için mutluyum ama bu sahneyi yaşadığım için üzülüyorum. Kaybeden kimse yok. Tahsin'de burada çok iyi kazananlardan birisi. Aramızda çok iyi bir dostluk oldu. Finale kaldığım için çok mutluyum."

MasterChef'in ilk turunda yarışmacıların şeflerden aldığı puanlar şöyleydi:

Somer Şef Tahsin'e 7 puan, Hasan'a 7 puan verdi.

Mehmet Şef Hasan'a 7 Tahsin'e 6 puan verdi.

Danilo Şef Tahsin'e 7 puan, Hasan'a 8 puan verdi.

Hasan ilk turu 22, Tahsin ise 20 puan ile kapattı.

Toplamda ise Hasan 72, Tahsin ise 69 puan aldı. Böylece MasterChef'te finale kalan yarışmacı Hasan oldu.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLMUŞTU?

MasterChef'te Salı akşamı kıran kırana geçen puanlama sonucunda ilk finalist Eren olmuştu. MasterChef Türkiye’de günün konsepti kırmızı olurken yarışmacılar, kendi menülerini oluşturdu. Menüde soğuk başlangıç, ana yemek ve tatlı mevcuttu. Süre sonunda yapılan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu ve ilk oyunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle oldu; Tahsin 17, Hasan 24, Eren 25. Böylece ilk oyunda en çok puanı toplayan Eren oldu.

Ardından ikinci etapta ana yemek yapıldı. Verilen sürenin bitimiyle şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve oldukça önemli olan puanları açıkladı. İkinci oyunda ise Hasan 23, Eren 22, Tahsin 19 puan aldı. Toplamda ise Tahsin 36, Eren 47, Hasan 47 puana yükseldi.

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TV8 Masterchef
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