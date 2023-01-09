Kıvanç Karadeniz jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef programının ilk finalisti oldu. Bununla birlikte Kıvanç Karadeniz hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki MasterChef ilk finalisti Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

Denizli doğumlu Kıvanç Karadeniz lise eğitimini burada aldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Ancak, çocukluk hayali olan aşçılık mesleğine yöneldi. Özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi alan Kıvanç Karadeniz 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alıyor.



