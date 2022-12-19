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MasterChef'in eleme gecesinde olay sözler! Ekran başındakiler dondu kaldı: "Kefeni yırttık yine!"

19.12.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız eleme potasından çıkmak için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te heyecan yine had safhadaydı. Şefler oyun sonunda yemekleri tattı ve gecede son 2'ye Tolga ve Yağız kaldı. MasterChef'ten elenen yarışmacı Yağız olurken Tolga'nın "Yırttık yine!" demesi olay oldu.

MasterChef'in eleme gecesinde olay sözler! Ekran başındakiler dondu kaldı: "Kefeni yırttık yine!"

MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha duygu dolu anlara sahne oldu. Bu hafta eleme potasına giren Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te heyecan bir an olsun düşmedi. MasterChef'ten elenen isim gecenin sonunda belli oldu.

Eleme potasındaki yarışmacılar önce tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Eleme oyununun ilk etabında Görkem 18 puan, Ayaz 18 puan, Yağız 15 puan ve Tolga 11 puan aldı. Mehmet Şef’in İskenderun tabağını yapan yarışmacılar potadan çıkmak için mücadele verdi. Görkem, şeflerin açıklaması sonrası potadan kurtulmayı başardı. Başarılı yarışmacı tam 40 puan aldı.

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MASTERCHEF'TEN ELENEN YARIŞMACI YAĞIZ OLDU

Yarışmanın ikinci etabında yapılan yemekler sonucunda eleme potasında iki yarışmacı kaldı. Ayaz eleme potasında topladığı 37 puanla son 6’ya kaldı.

Somer Şef, Tolga ve Yağız'a dönerek açıklamada bulundu. Yarışmaya veda eden isim Yağız oldu.

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TOLGA'NIN SÖZLERİ İZLEYENLERİN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Somer Şef yaptığı açıklamada "MasterChef'in yedincisi olarak yarışmaya veda ediyorsun tebrikler" diyerek Yağız'ı teselli etti.

SOMER ŞEF, YAĞIZ'I TESELLİ EDERKEN TOLGA "KEFENİ YIRTTIK" DİYEREK SEVİNDİ

Bu sırada arkadaşlarının yanına giden Tolga'nın sözleri ise izleyenleri şaşırttı.

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Görkem "Kefeni yırttık yine" diye Tolga'nın elenmemesine sevindiğini ifade etti. Tolga bunun üzerine "Evet kefeni yırttık" dedi.

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