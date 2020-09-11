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MasterChef jürisi Mehmet Şef'ten taze balık seçmenin püf noktaları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin her akşam merakla izlediği MasterChef programında ünlü şeflerin imzasını taşıyan çeşit çeşit tarifler hazırlanıyor. Tariflerin yanı sıra pişirme, hazırlık püf noktalarına da değinen şefleri yakından takip ediyoruz. MasterChef jürisi Mehmet Şef, merak edenler için taze balık seçmenin püf noktalarını anlattı, buyursunlar.

MasterChef jürisi Mehmet Şef'ten taze balık seçmenin püf noktaları

Türkiye'nin en sevilen programlarından biri olan MasterChef Türkiye'nin her bölümü oldukça keyifli ve çekişmeli geçiyor. Keyifle takip ettiğimiz programda ise ünlü şeflerden mutfağa dair pek çok bilgi öğreniyoruz. Bu bilgilerden biri de Mehmet Şef'ten geliyor. Şef Mehmet Yalçınkaya tam da balık mevsimine girdiğimiz şu günlerde taze balık nasıl seçilir konusunu ele aldı. İşte detaylar...

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Balık tezgahına gittiğinizde balığın gözlerinin mutlaka parlak olması gerekiyor. Parmağınızla balığa bastırdığınızda derisinin içe batmaması lazım.
Büyük balıkları mutlaka balıkçınızda porsiyonlattırın çünkü siz porsiyonladığınız zaman çok et firesi verebilirsiniz. Bu da daha az balık tüketmenize neden olabilir.
Balıkların solungaçları ise kan kırmızısı olmalıdır.

Balıkları mutlaka ve mutlaka pişirme tekniğine göre uygun yapın. Her balık tavada kızarmaz mesela; palamudu tavada yapacaksanız, barbunu ızgara yapmanız gerekir. Bunun için balık pişirme tekniklerine göz gezdirin.


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