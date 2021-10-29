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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya isyan etti: İsmimizi kullanarak restoranlar açıyorlar

29.10.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, ismini kullanarak prim yapmaya çalışanlara sitem etti. Yalçınkaya, "Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor. İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar" dedi. Ayrıca Yalçınkaya kendisinin bağı olmadığı restoranlarda ismi kullanılarak müşterilere rezervasyon dahi yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin ünlü şeflerinden MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya imza yemekleri ile Türkiye'nin yerel yemeklerini tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Hazırladıkları imza yemeklerine verdikleri emekten bahseden Şef Yalçınkaya, yaptıkları imza yemeklerini kendileri yapmış gibi tanıtan kişiler olduğunu da söyleyerek sitem etti.

"TÜRK MUTFAĞI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR"

Yerel ürünlerle alakalı çalışmalar yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Şef Mehmet Yalçınkaya, "Ülkemizin yerel ürünlerini bir araya getirerek imza yemeklerini yapıyoruz. Deniz mahsullerine yıllardır ilgim var, deniz mahsullerinin de kullanıldığı yemekler yapıyoruz. Kuzu-karides yapıyoruz, bizim insanımızın için farklılıklara alışkın değil derler fakat hiçte öyle değil. Eskiden yaptığımız tatlıları yeniden yorumluyoruz, tatlıların içindeki malzemeleri bozmadan farklılaştırıyoruz. İmza yemekler dışında, standart bir restoranda olması gereken yemekleri de yapıyoruz. İmza yemekleri Türk mutfağının tanıtımı açısından önem taşıyor" dedi.

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"60'A YAKIN ÖĞRENCİMİZ VAR"

Gastronominin ülkemizde gelişmesi adına bir kompleks kurduklarını da dile getiren Yalçınkaya, "Gastronomi alanında sıradan restoranlar dışında bir kompleks kurduk. Gastronomi alanında öğrencilere eğitimler veriyoruz, workshoplar yapıyoruz, yaşam alanı oluşturduk. Restoranın yanında insanların sıkılmayacağı, insanların gününü geçirebileceği bir alan oluşturduk. 60'a yakın öğrencimiz var. Kurduğumuz alanın restoran kısmında klasik yemekler dışında kendi hazırladığımız imza yemekleri de yapıyoruz" diye konuştu.

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"YAPTIĞIMIZ İMZA YEMEKLERİNİ KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ TANITIYORLAR"

Hazırladıkları imza yemeklerinin çalındığından da bahseden Yalçınkaya, "Ülkemizde sektörümüzde emek hırsızlığı oluyor. Son dönemde buna isyan ediyorum. Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor. İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar. Rezervasyon yapmak isteyen müşterilere ismimizi söyleyerek davet gönderiliyor. Bazıları da restoranımızın isminin bir benzerini yaparak taklidimizi yapıyorlar. Bu restoranlarda insanlar yediği yemekten dolayı bir zarar görürse bizim ismimizi kullanmış oldukları için biz zarar göreceğiz. Bunların bir emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Bir isimin telifini aldığımızda bu ismin sonuna bir harf koyarak mekan açılıyorlar. Bu konuda vatandaşların da dikkatli olmaları gerekiyor. İnsanlar nereye geldiğini nereye gittiklerini bilsinler. Bu insanların yaptığı emek hırsızlığıdır" diyerek sitemini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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