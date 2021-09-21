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  4. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu Tunahan Ak'ı paylaştı! "Bazen de öğreniyoruz"

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu Tunahan Ak'ı paylaştı! "Bazen de öğreniyoruz"

21.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu yarışmacı Tunahan Ak'ın vedasını çok beğendi. Somer Şef sosyal medya hesabından bir paylaşımla Tunahan'a "Yolun açık olsun" dedi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu Tunahan Ak'ı paylaştı! "Bazen de öğreniyoruz"

16 yarışmacının Türkiye'nin yeni MasterChef'i olmak için ter döktüğü MasterChef Türkiye'ye son olarak Tunahan Ak veda etmişti. Yarışmanın en genç isimlerinden Tunahan, veda konuşması ile stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şeflerden Somer Sivrioğlu, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla Tunahan'a veda etti. Somer Sivrioğlu paylaşımında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Her zaman öğretmiyoruz, bazen de öğreniyoruz, öyle güzel ve doğru şeyler söyledi ki Tunahan vedasında: Hayatı, zamanında yeterince ciddiye aldığımda ve uçmak istediğimde hep kanatlarımı kırmaya çalıştılar. O yüzden de, ben bu maskeyi kendim değil, toplumun baskısıyla oluşturdum diyebilirim. Bu kendine güvenmenin de benim sorunum fakat, bu benim kendime empoze ettiğim bir şey değildi, bu bulunduğum çağdan ve toplumdan kaynaklı olan bir şeydi. Ben, buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum. Lütfen, bu ülkenin gençlerine şans versinler ve o şans verildiğinde neler yapabileceklerini izlesinler.

Bu ülkenin güzel gençlerine çok daha umutlu, güvenli ve aydınlık bir gelecek bırakmak hepimizin boynunun borcu olsun. Heeee Tunahan, kocaman bir heeeee. Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk."

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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