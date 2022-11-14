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MasterChef kaptanlık oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 14 Kasım MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

14.11.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kaptanlık oyunu 14 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölüm ile beraber gerçekleşiyor. Tavuk konseptiyle kaptanlık mücadelesi veren MasterChef yarışmacıları kıyasıya mücadele ediyorlar. Tv8'de yayınlanan MasterChef yemek yarışması programını takip eden seyirciler yeni takımların nasıl oluştuğunu araştırmaya başladılar. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 14 Kasım MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 14 Kasım MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef'in, 14 Kasım akşamında ekranlara gelen yeni bölümündeki gelişmeler merak konusu oldu. Tavuk ürünüyle 3 çeşit yemek yaparak yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlenecek. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturacaklar. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 14 Kasım 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları.

MASTERCHEF 14 KASIM MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar tavuk ürünüyle en lezzetli tarifleri yapabilmek için yarıştılar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli olacak. Takım kaptanları henüz belli olmadı. MasterChef takım kaptanlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF 14 KASIM 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçilecek. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturacaklar. MasterChef 14 Kasım yeni takımlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.


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TV8 Masterchef masterchef kaptan

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