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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Aralık MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

08.12.2020 01:03 | Son Güncelleme:
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Aralık MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık Pazartesi ekrana gelen 116. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te son 6'ya kalan yarışmacılar en iyi çöp şişi yapabilmek ve takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti. Oyun sonunda kazanan yarışmacı ise mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirledi. MasterChef'te yeni haftanın ilk gününde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu. Peki MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni kaptanlar ve takımlar.

MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı. MasterChef'in 7 Aralık'ta yayınlanan bölümündeki kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan on adet çöp şiş hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 116. yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosundan son 6'ya kalan Sefa, Barbaros, Serhat, Emir, Özgül ve Eray son defa kaptanlık oyununda yarıştı.

MasterChef Türkiye yeni bölümde şefler, son kaptanlık oyunu için yarışmacılardan her şişte beş adet olmak üzere 10 çöp şiş ve yanında ızgara soğan, lavaş ve ayran da yapmalarını istedi. Bu menüyü hazırlamaları için verilen süre 45 dakika oldu.

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Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve üç finalisti açıkladı. Serhat, Sefa ve Emir kaptanlık oyununda finale kalan isimlerdi. Bu yarışmacılar arasında üçüncü olan Emir oldu.

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Kaptanlık oyununu kazanan ve MasterChef 2020'nin son mavi takım kaptanı ise Sefa oldu. Sefa aynı zamanda ilk defa kaptanlık da kazanmış oldu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLAR KİMLER OLDU?

MasterChef 2020’de son kaptanlık oyunu sonrasında Sefa, mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak ise Emir'i seçti. Böylece Emir, sezonun en çok kaptanlık yapan yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Bu haftanın kaptanları olan Sefa ile Emir’in seçimleri ile takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Sefa, Barbaros, Serhat

KIRMIZI TAKIM: Emir, Özgül, Eray

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