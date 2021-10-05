MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 7. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 4 Ekim Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında en iyi profiterolü yapan kişi, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 83. bölümünde yarışmacılar, mutfağa girdi ve kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel olarak oynadıkları oyunda mavi takım kaptanı olmak için günün en iyi profiterolünü yapmak için uğraştılar. 30 adet profiterol için verilen süre bir saat oldu.

Şefler tadım yaparak gecenin kazanan ismini belirlemeye çalıştı. Finale kalan isimler Hasan, Safanur, Sergen, Azize ve Mustafa oldu. Gecenin en iyi profiterolünü yapan ve yedinci haftanın mavi takım kaptanı olan isim Hasan oldu.

KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Oyunu kazanıp mavi takım kaptanı olan Hasan, bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanını olarak Mustafa'yı seçti.

MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu sonrasında belirlenen kaptanlar, iyi bir takım oluşturmak için yarışmacı seçimine başladı. İki kaptan da haftayı yenilgisiz kapatmak için kafalarındaki takımı oluşturmaya çalıştı. Böylece bu haftanın mavi takım ile kırmızı takım kadroları belli oldu.

Hasan'ın kaptan olduğu mavi takımda Eren, Sergen, Emre, Mert, Milhan, Ateş ve Safanur yer aldı.

Kaptanlığını Mustafa'nın yaptığı kırmızı takım kadrosu ise Tahsin, Araz, Dilara, Rabia, Azize, Burcu ve Pelin'den oluştu.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te kaptanlar düellosunda şeflerin istediği yemek yaprak sarma oldu. Fakat bu sefer farklı bir düello ekrana geldi. 15 dakika içinde kendilerine numune olarak verilen yaprak sarma gibi en çok yaprak sarması hazırlayan kaptan, düelloyu kazandı. Süre sonunda şefler, verdikleri kriterlere uygun şekilde ne kadar yaprak sarması hazırladığını saydı. Buna göre Hasan 14 tane yaparken Mustafa 16 tane yapmayı başardı. Böylece Mustafa, kaptanlar düellosunu kazandı.

