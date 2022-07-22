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Masterchef Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır? Sofraların vazgeçilmez lezzeti karnıyarık nasıl yapılır?

22.07.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofraların olmazsa olmazı, pilavın sevdalısı, cacığın en iyi dostu, yemek tariflerinin gözdesi, anneye bolca sipariş verilen karnıyarık tarifi oldukça merak ediliyor. Sevilen yemek yarışması MasterChef'te duyulmasıyla izleyiciler karnıyarığın nasıl yapıldığını ve en lezzetli tarifini araştırmaya koyuldu. En lezzetli karnıyarık tarifini sizler için derledik..

Masterchef Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır? Sofraların vazgeçilmez lezzeti karnıyarık nasıl yapılır?

Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılardan karnıyarık yapılması beklendi. Karnıyarık tarifi, yapılışı ve içinde yer alan malzemeler izleyicilerin dikkatini çeken konular arasına girdi. İzleyiciler karnıyarığın nasıl yapıldığı araştırılıyor. Haberimizin devamında karnıyarık tarifini ve malzemelerini bulabilirsiniz.

KARNIYARIK TARİFİ MALZEMELER

6 adet küçük boy patlıcan (büyük ise ikiye bölebilirsiniz)
3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

2 adet orta boy soğan
2 adet domates
2 adet sivri biber
2 diş sarımsak
Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber
200 gr kıyma
1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su

KARNIYARIK TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin.

İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın.

Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun.

Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın.
Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.

Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.

Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun.

Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin.

Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de pişecektir.

AFİYET OLSUN.

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