MasterChef kayısı tatlısı nasıl yapılır? Malatya'nın meşhur ikramlığı kayısı tatlısı tarifi

MasterChef'in 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Malatya'ya özgü tarifler yapılması istendi. Bu tariflerden biri ise kayısı tatlısı tarifi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Kayısı tatlısı tarifini denemek isteyenler arama motorlarında kayısı tatlısının tam ve lezzetli tarifini sorguluyor. Kayısı tatlısı tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

EN KOLAY İKRAMLIK: KAYISI TATLISI NASIL YAPILIR?

Görüntüsü ile gözlere hitap eden kayısı tatlısı tadı ile de damaklarda efsane bir tat bırakıyor.

İşte kayısı tatlısı tarifi;

KAYISI TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

25 adet kuru kayısı

Sıcak su

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Ceviz

Üzeri İçin;

Kaymak

Antep fıstığı

KAYISI TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Kuru kayısıların üzerine sıcak suyu ilave edelim ve 10 dakika kadar bu şekilde bekletelim.

Tencereye toz şekeri alalım ve üzerine suyu ekleyerek şeker eriyene kadar karıştıralım.

Daha sonra üzerine kayısıları ekleyelim ve 15-20 dakika kadar kaynatalım.

Kayısılar şerbeti çektikten sonra ocağı kapatalım ve ılıması için bekleyelim.

Daha sonra kayısıların arasına ceviz yerleştirelim ve hepsi bittikten sonra kalan şerbeti kayısıların üzerine kaşık yardımı ile gezdirelim.

Kayısı tatlımızın üzerini kaymak ve toz antep fıstığı ile süsledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

