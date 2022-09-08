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MasterChef kayısı tatlısı nasıl yapılır? Malatya'nın meşhur ikramlığı kayısı tatlısı tarifi

08.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kayısı tatlısı nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Malatya'da çekilen bölümde yarışmacılar Malatya'ya özgü 5 tarifi hazırladı. Bunlardan biri olan kayısı tatlısı tarifi merak edildi. Kayısı tatlısını denemek isteyenler bu tarifi internette sorguluyor. Peki, kayısı tatlısı nasıl yapılır? İşte MasterChef kayısı tatlısı tarifi malzemeleri ve yapılışı...

MasterChef kayısı tatlısı nasıl yapılır? Malatya'nın meşhur ikramlığı kayısı tatlısı tarifi

MasterChef'in 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Malatya'ya özgü tarifler yapılması istendi. Bu tariflerden biri ise kayısı tatlısı tarifi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Kayısı tatlısı tarifini denemek isteyenler arama motorlarında kayısı tatlısının tam ve lezzetli tarifini sorguluyor. Kayısı tatlısı tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

kayısı tatlısı

EN KOLAY İKRAMLIK: KAYISI TATLISI NASIL YAPILIR?

Görüntüsü ile gözlere hitap eden kayısı tatlısı tadı ile de damaklarda efsane bir tat bırakıyor.

İşte kayısı tatlısı tarifi;

KAYISI TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 25 adet kuru kayısı
  • Sıcak su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • Ceviz

Üzeri İçin;

  • Kaymak
  • Antep fıstığı

KAYISI TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Kuru kayısıların üzerine sıcak suyu ilave edelim ve 10 dakika kadar bu şekilde bekletelim.

Tencereye toz şekeri alalım ve üzerine suyu ekleyerek şeker eriyene kadar karıştıralım.

Daha sonra üzerine kayısıları ekleyelim ve 15-20 dakika kadar kaynatalım.

Kayısılar şerbeti çektikten sonra ocağı kapatalım ve ılıması için bekleyelim.

Daha sonra kayısıların arasına ceviz yerleştirelim ve hepsi bittikten sonra kalan şerbeti kayısıların üzerine kaşık yardımı ile gezdirelim.

Kayısı tatlımızın üzerini kaymak ve toz antep fıstığı ile süsledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

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Masterchef kuru kayısı malatya kayısı
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