MasterChef kazandibi nasıl yapılır? Lezzetine doyum olmayan kazandibi tarifi malzemeleri ve yapılışı

Kazandibi tatlısı tarifinin malzemeleri yapılışı arama motorlarında sorgulanıyor. MasterChef yemek yarışması programı izleyicilerde yemek tariflerinin merakını uyandırıyor. Kazandibi, MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında ve yeni bölümünde yarışmacılardan yapılması istenilecek. Kazandibi tarifi her ne kadar dışarıda yenen bir tatlı olsa da evde yapmak da mümkün. Yedikçe damaklarda efsane bir tat bırakan kazandibi çoğu kişi tarafından sevilen bir tatlı. Peki, MasterChef kazandibi nasıl yapılır? İşte Kazandibi tarifi malzemeleri ve yapılışı...

KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı süt

1.5 su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

15 gr margarin

1 çay bardağı file badem

Tepsi dibini yakmak için;

15 gr margarin

3 çorba kaşığı tozşeker

KAZANDİBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mısır ve buğday nişastaları, pirinç unu ve vanilyayı bir kapta karıştırın. 1.5 su bardağı süt ekleyip çırpın. Kalan süt ve toz şekeri tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak ısıtın. Pirinç unlu karışımı azar azar ekleyin. Muhallebi kıvamını alınca 1 kaşık margarin ve file bademi ilave edin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Yuvarlak bir tepsiyi 1 kaşık margarinle yağlayıp 3 kaşık şekeri tepsinin dibini kaplayacak şekilde serpiştirin. Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün. Tepsiyi sık sık çevirerek orta ateşte 15 dakika pişirin. Soğuyunca servis tabağına ters çevirip kare şeklinde dilimleyin. Servis yapın.

Afiyet Olsun!

