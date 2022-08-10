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Masterchef Kilis tava nasıl yapılır? En lezzetli Kilis tava tarifi ve malzemeleri

10.08.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef ana kadro düelloları ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. 10 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümde yarışmacılardan Kilis'in ünlü lezzeti Kilis tava yapılması istendi. Kilis tavanın tarifini merak eden izleyiciler Kilis tava tarifini ve malzemelerini internette sorguluyor. Peki Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava tarifi nedir, malzemeleri nelerdir? İşte Kilis tava yapımı...

Masterchef Kilis tava nasıl yapılır? En lezzetli Kilis tava tarifi ve malzemeleri

Msaterchef kilis tava tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Kilis tava yapılması istendi. Kilis tava tarifini merak eden ve denemek isteyenler Kilis tavanın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte Kilis tava tarifi malzeme listesi ve yapılışı...

KİLİS TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 adet sivri yeşil biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet domates
  • Yarım kilogram kadar kıyma
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığından az karabiber
  • 2 adet patates

EN PRATİK KİLİS TAVA TARİFİ YAPILŞI

Kıymayı derin bir kaba alarak sarımsağı minik minik doğrayıp, üzerine ilave edelim.

Domatesi, biberleri ve soğanı rondodan geçirip; karabiber, tuz, kimyon, kekik arzuya göre ve ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayalım.

Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile kıymayı güzelce yoğuralım.

Kıymalı harcı bir kenara alıp, patatesi soyup yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayalım.

Daha sonra patatesleri alta dizip, üzerine yoğurduğumuz kıymayı yayıp bıçakla istediğiniz gibi şeklini verelim.

Domates, biber ile süsleyip, üzerini de folyo ile güzelce kapatalım.

200 derece ısıtılmış fırında, bir müddet kapalı olarak pişirelim.

Ardından folyoyu çıkarıp kızartalım ve kontrollü bir şekilde pişirelim.

Afiyet olsun.

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