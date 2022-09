MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 18 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

Masterchef'te bu haftanın 6 eleme adayı ismi; Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih olmuştu. MasterChef'e devam edebilmek ve şampiyon olma yarışında kalabilmek için kıyasıya mücade eden bu 6 yarışmacıdan biri gecenin sonunda MasterChef yolculuğunun sonuna geldi. İşte 18 Eylül 2022 Pazar MasterChef'ten elenen yarışmacı...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programının dörüncü eleme gecesi gerçekleşti. Eleme potasına kalan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih yarışmada kalabilmek yarıştılar.

Şefler yarışmacılardan manyas kelle peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Bu turda Vural, Atike ve Kıvanç başarılı olarak eleme potasından çıktılar. Kalan yarışmacılardan Fatma Nur, Barış ve Melih 2. turda bir kez daha yarıştılar. Bu turda yarışmacılar analı kızlı yemeğini şeflere sundu.

Gecenin sonunda en başarısız tabak ile Masterchef Türkiye'ye vedan eden, dördüncü elenen isim Melih oldu. Melih, ''Şef toplayamadık kendimizi. Hissettim, dedim bitiyor. Buradan çıkarsan ya trambolinle yukarı çıkarsın ya da çakılırsın. Çakıldık şefim. Ben sizi burada baba olarak abi olarak aldım yani.

Buradan iyi anılarla ayrılmak güzel. Hepsi güzel insanlar. Zor bir his, o kadar emek verip gelip gittiğin yeden bu kadar hızlı ayrılmak zor bir his. Bunları da yaşamak gerekiyor. Her filmin sonu vardır, bizim de filmimizin sonu bugündü'' dedi.