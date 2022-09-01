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MasterChef Kıvanç kimdir, aslen nereli? MasterChef yarışmacısı Kıvanç Karadeniz kaç yaşında?

01.09.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmacılarından Kıvanç'ın hayatı yarışmanın yeni bölümü sonrası merak konusu oldu. Yeni sezonu heyecanla süren MasterChef Türkiye'de ikinci haftanın kırmızı takımı kaptanı belli oldu. Kırmızı takım kaptanı yarışma sonunda Kıvanç seçildi. Peki MasterChef Kıvanç kimdir, aslen nereli? Kıvanç Karadeniz kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

MasterChef Kıvanç kimdir, aslen nereli? MasterChef yarışmacısı Kıvanç Karadeniz kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan Kıvanç Karadeniz hakkında "MasterChef Kıvanç kimdir?" sorusu merak ediliyor. Yarışmada 18 kişilik ana kadroya dahil olan Kıvanç, kırmızı takımın kaptanı olarak kendi takımını kurmuş oldu. Karadeniz'in 31 yaşında olduğu biliniyor.

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

Kıvanç Karadeniz, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Karadeniz, 31 yaşındadır ve 7 yıldır aşçılık yapmaktadır. İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazanmıştır.

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasına mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söylemiştir. Yarışmacı Kıvanç Karadeniz, ayrıca 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun senelerdir de MasterChef'i yakından takip ettiğini belirtmiştir.

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Masterchef yaşında yeniköy
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