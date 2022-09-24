MasterChef kontrfile nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana kontrfile nasıl pişirilir?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 24 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde yedek kadro yarışmacıları ana kadroya geçmek için yarışacaklar. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Dana kontrfile tarifini denemek isteyenler arama motorlarında kontrfilenin pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Dana kontrfile tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONTRFİLE NEDİR, DANANIN HANGİ BÖLGESİNDE BULUNUR?

Kontrfile, antrikot ile sokum arasında bulunan bonfilelik etin çıkarıldığı bölümün üstünü komple kaplayan birinci kalite et çeşididir.

KONTRFİLE NASIL HAZIRLANIR?

Marinasyon işlemi etin sıkı lif yapısını yumuşatacağından, pişirmeden önce en az 3-4 saat marine edilmesi önerilir. Eti marinasyon için bir gün dolapta bekletmeniz daha iyi bir sonuç verecektir.

KONTRFİLE NASIL PİŞİRİLİR?

Kontrfileyi pişirmek için döküm tava, ızgara ve fırın tercih edebilirsiniz. Buzdolabından çıkarılan etin oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletip pişirme işlemine geçilmesi önerilir. Sonrasında etin tüm yüzeylerine zeytinyağı, tuz ve isteğe bağlı karabiberi iyice yedirdikten sonra mühürleme yöntemiyle pişirmeye hazırlayabilirsiniz.

IZGARA/TAVA

Yüksek ısıya ulaşan tavaya/ızgaraya etinizi koyun. Mühürleme yöntemiyle, 1’er dk kadar her yüzünü yüksek ateşte pişirin. Pişirme süresi, dilimli kontrfilenin kalınlığına bağlı olarak değişecektir. 1,5 parmak kalınlığında Kontrfile ortalama 3 dk’da orta iyi derecesinde pişmiştir. Bu süreyi pişme derecesi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavadan/ızgaradan aldıktan sonra bir süre dinlendirip yenmesi önerilir.

FIRIN

Fırında pişireceğiniz kontrfileyi öncesinde tavada mühürleyerek önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırına koyarak 15-20 dk kadar pişirin. Fırından çıkarıldıktan 4 dk kadar dinlendirdikten sonra tüketin.

DANA KONTRFİLE ET PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

Etinizi dövdürmeyin ve pişirme esnasında sadece maşa kullanın. Eğer çatal, bıçak gibi kesici aletler kullanılırsa, et pişme esnasında suyunu kaybedeceği için sertleşir.

