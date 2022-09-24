YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef kontrfile nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana kontrfile nasıl pişirilir?

MasterChef kontrfile nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana kontrfile nasıl pişirilir?

24.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dana kontrfile nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın yedeklerden ana kadroya oyunu gerçekleşecek. Şefler yedekler yarışmasında yarışmacılardan ilk turda kuru fasulye ve pilav tarifi yapmalarını istedi. İkini etapta ise kontrfile yapılması istendi. MasterChef kontrfile tarifi merak ediliyor. Peki, MasterChef dana kontrfile nasıl yapılır? Kontfile nasıl marine edilir? Lokum kıvamında dana kontrfile tarifi malzemeleri ve yapılışı!

MasterChef kontrfile nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana kontrfile nasıl pişirilir?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 24 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde yedek kadro yarışmacıları ana kadroya geçmek için yarışacaklar. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Dana kontrfile tarifini denemek isteyenler arama motorlarında kontrfilenin pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Dana kontrfile tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONTRFİLE NEDİR, DANANIN HANGİ BÖLGESİNDE BULUNUR?

Kontrfile, antrikot ile sokum arasında bulunan bonfilelik etin çıkarıldığı bölümün üstünü komple kaplayan birinci kalite et çeşididir.

dana etinin bölümlri

KONTRFİLE NASIL HAZIRLANIR?

Marinasyon işlemi etin sıkı lif yapısını yumuşatacağından, pişirmeden önce en az 3-4 saat marine edilmesi önerilir. Eti marinasyon için bir gün dolapta bekletmeniz daha iyi bir sonuç verecektir.

KONTRFİLE NASIL PİŞİRİLİR?

Kontrfileyi pişirmek için döküm tava, ızgara ve fırın tercih edebilirsiniz. Buzdolabından çıkarılan etin oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletip pişirme işlemine geçilmesi önerilir. Sonrasında etin tüm yüzeylerine zeytinyağı, tuz ve isteğe bağlı karabiberi iyice yedirdikten sonra mühürleme yöntemiyle pişirmeye hazırlayabilirsiniz.

kontrfilee

IZGARA/TAVA

Yüksek ısıya ulaşan tavaya/ızgaraya etinizi koyun. Mühürleme yöntemiyle, 1’er dk kadar her yüzünü yüksek ateşte pişirin. Pişirme süresi, dilimli kontrfilenin kalınlığına bağlı olarak değişecektir. 1,5 parmak kalınlığında Kontrfile ortalama 3 dk’da orta iyi derecesinde pişmiştir. Bu süreyi pişme derecesi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavadan/ızgaradan aldıktan sonra bir süre dinlendirip yenmesi önerilir.

kontrfile pişirme

FIRIN

Fırında pişireceğiniz kontrfileyi öncesinde tavada mühürleyerek önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırına koyarak 15-20 dk kadar pişirin. Fırından çıkarıldıktan 4 dk kadar dinlendirdikten sonra tüketin.

fırında kontrfile

DANA KONTRFİLE ET PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

Etinizi dövdürmeyin ve pişirme esnasında sadece maşa kullanın. Eğer çatal, bıçak gibi kesici aletler kullanılırsa, et pişme esnasında suyunu kaybedeceği için sertleşir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef işkembe nasıl yapılır?MasterChef işkembe nasıl yapılır?
Kahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisinizKahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisiniz
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef Kontrfile kontrfile marine tarifi yemek tarifi dürme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sının oğlunu görenler 'kopyası' dedi! Babasını geçmiş...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sının oğlunu görenler 'kopyası' dedi! Babasını geçmiş...

Kızartmaların yağ çekmemesi için yapmanız gereken basit

Kızartmaların yağ çekmemesi için yapmanız gereken basit

Ajvar sos nasıl yapılır?

Ajvar sos nasıl yapılır?

MasterChef fava nasıl yapılır? Mezelerin en güzeli fava tarifi

MasterChef fava nasıl yapılır? Mezelerin en güzeli fava tarifi

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.