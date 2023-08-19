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MasterChef konuğu İzzet Canözer kimdir? Tavacı İzzet Canözer nereli? İşte hayatı ve kariyeri

19.08.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Canözer ile ilgili aramalar, ünlü ustanın MasterChef All Star konuk şefi olmasıyla birlikte artış gösterdi. Kilis mutfağının tanınan isimlerinden olan Canözer'in hayatı ve mesleki kariyeri merak edildi. Peki, MasterChef konuğu İzzet Canözer kimdir? Tavacı İzzet Canözer nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

İzzet Canözer, MasterChef'in 62. bölümüne konuk oluyor. Bireysel dokunulmazlığın oynanacağı gecede yarışmacılardan İzzet Canözer'den Kilis tava yemeğini yapmaları istendi. Kilis mutfağının önemli isimlerinden olan usta isimle ilgili aramalar hız kazandı. İşte MasterChef'e konuk olan İzzet Canözer ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF KONUĞU İZZET CANÖZER KİMDİR?

"İzzet Usta" adıyla hizmet veren İzzet Canözer, Kilis'in en popüler ustalarından biridir. Canözer, 30 yıldır Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan coğrafi işaretli Kilis tavayı ziyaretçileriyle buluştuyor. İzzet Canözer, birçok etkinlikte çokça ödül aldı.

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USTASINDAN KİLİS TAVA'NIN PÜF NOKTASI

"İzzet Usta" ismiyle tanınan İzzet Canözer MasterChef'te Kilis tava ile ilgili,

“İli gezmeye gelen Taraflı tarafsız Kilis tavayı yerli ve yabancı turistler yemeye geliyor.

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Kilise özgü klasik yüzyıllardır yapılan herkesin beğendiği koyun etinden hazırlanan tepsinin içine hazırlanan kırmızı ve yeşil biber koyarak baharat olarak tuz, toz biber ve karabiber kullanıyoruz.

Tepsinin üzerine domates, biber ve soğanla süsleyerek 300 derecede taş fırından pişirerek tırnaklı ekmek ile servis ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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