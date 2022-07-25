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MasterChef lazanya nasıl yapılır? Pratik lazanya tarifi ve malzemeleri!

25.07.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te yapılan lazanya tarifi merak ediliyor. İtalyan mutfağının meşhur yemeklerinden lazanya nefis kıymalı harcı ve beşamel sosuyla kendine hayran bırakan bir lezzet. Her ne kadar kıymalı makarnaya benzese de beşamel sosuyla farkını ortaya koyuyor. Peki lazanya nasıl yapılır? İşte lazanya tarifi, malzeme listesi ve püf noktaları...

MasterChef lazanya nasıl yapılır? Pratik lazanya tarifi ve malzemeleri!

Lazanyanın hamurunu evde kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır olarak da alabilirsiniz. Ayrıca iç harcını kıymalı hazırlayabileceğiniz gibi sebzeli olarak da tercih edebilirsiniz. İşte evde denemek isteyenler için lazanya tarifi...

LAZANYA MALZEMELERİ NELER?

Hamuru için malzemeler:

2 adet yumurta
2 su bardağı un
Yarım yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 yemek kaşığı su
Tuz

İç harcı için malzemeler:

300 gram kıyma
2 adet soğan
2 adet domates
2 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak

Beşamel sos için malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt

Üzeri için malzemeler:

Kaşar peyniri rendesi

LAZANYA TARİFİ!

İlk olarak lazanya hamurunu hazırlayarak başlayın. Bunun için unu eleyerek yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp yumurtaları bu havuza kırın. Tuzu da ilave edip yoğurmaya başlayın.

Hamurun kolay toparlanması için içine 1-2 yemek kaşığı ılık su da ekleyebilirsiniz. 5-6 dakika kadar yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp 30 dakika kadar dinlendirin.
Diğer taraftan iç harcı için soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Domatesleri rendeleyin.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ilave edin ve kavurmaya devam edin. Kıymalar yeterince kavrulunca sarımsakları ve rendelediğiniz domatesleri de ilave edin.

Orta ateşte 10 dakika kadar daha soteleyin. Üzerine salçayı da ekledikten sonra yaklaşık 1 su bardağı sıcak su ve tuz ekleyin. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Beşamel sos için de tereyağı ve unu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte kavurun. Üzerine sütü az az ekleyin ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabını biraz yağlayın. Dinlenen hamurun üzerine un serpin ve merdane yardımıyla yufka kalınlığında açın.

Tepsinize uygun ölçülerde kestiğiniz hamurları kaynar suda 1-2 dakika haşlayın ve kevgir yardımıyla yapışmayacak şekilde tepsiye alın. Lazanyaların üzerine biraz beşamel sos dökerek güzelce yayın.

Ardından üzerine kıymalı harçtan ekleyin. Üzerine tekrar lazanya hamuru koyun. Bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar devam ettirin. En üstteki lazanyalara tekrar beşamel sos dökün ve kaşar peyniri rendesi serpin.

Son olarak 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Üzeri tamamen kızarınca dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

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