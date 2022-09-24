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Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 23 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

24.09.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercehf Türkiye yemek yarışması programı ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in 23 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Masterclass oyunu gerçekleşti. İlk etapta işkembe tarifini yapan yarışmacılar ikinci etapta bilgi yarışmasına tabi tutuldular. Son etapta ise yarışmacılar yürek ana ürünü ile yaratıcılık tabağı çıkarmaya çalıştılar. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 23 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 23 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass' kim kazandı? sorusu merak ediliyor. MasterChef yemek programının 23 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde MasterClass oyunu gerçekleşti. 3 etapta yarışan MasterChef yarışmacıları MasterClass ödülünün sahibi olabilmek için mücadele ettiler. Peki, MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 23 Eylül Cuma MasterChef MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte merak edilenler...

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MASTERCHEF MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

İlk turda Danilo şefin domatesli işkembe tarifi yapıldı. Şeflerin oy birliği ile ikinci tura geçen isimler; Gamze, Çağatay, Yağız, Kıvanç, Burak, Tayfun, Ayaz, Kaan, Serpilay, Barış, Büşra ve Burak Kaya oldu.

İkinci turda hazırlanan sorulara doğru yanıt vererek final turuna çıkan isimler; Serpilay, Büşra, Barış, Yağız, Gamze, Çağatay olarak belirlendi.

Üçüncü turda ise yaratıcılık etabı oynandı. Bu etap sonunda da birinci gelen isim Yağız oldu.

MasterChef Türkiye'de 16 Eylül 2022 akşamı MasterClass'ı kazanan yarışmacı Yağız oldu.

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MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Bu hafta MasterClass ödülü Danilo Şef'in çalışanları ile beraber Fransız şeften kruvasan eğitimi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike

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